Diogo Moreira si laurea miglior rookie della MotoGP 2026 grazie a una stagione solida, coronata da un podio in Sprint e dal vantaggio decisivo su Toprak Razgatlioglu. Il brasiliano entra nell'albo d'oro dei grandi nomi e passerà al team ufficiale Honda nel 2027.

La stagione d’esordio di Diogo Moreira nella classe regina del motociclismo si chiude con un verdetto anticipato. Con un Gran Premio di anticipo rispetto alla fine del Mondiale, il pilota brasiliano ha conquistato matematicamente il titolo di Rookie dell’anno per la MotoGP 2026. Un traguardo che certifica l’impatto immediato del campione del mondo Moto2 2025, capace di imporsi come il migliore tra i debuttanti nonostante la concorrenza iniziale.

Un bottino tecnico e strategico

Moreira ha accumulato 78 punti durante l’annata, un risultato costruito con costanza e colpi di scena memorabili. La sua prima gara in Thailandia lo ha visto andare subito a punti, confermando le aspettative riposte su di lui dopo il salto di categoria. Tuttavia, il momento più alto è arrivato in Giappone, sul circuito di Motegi, dove ha ottenuto uno storico secondo posto nella gara Sprint. Questo podio rappresenta il fiore all’occhiello della sua prima stagione, dimostrando di poter essere la miglior Honda in pista in determinate condizioni.

Il margine finale su Toprak Razgatlioglu, pilota della Prima Pramac Yamaha MotoGP, si è attestato sui 60 punti. Questa distanza è diventata incolmabile non solo per le prestazioni di Moreira, ma anche per le vicissitudini del rivale turco. Razgatlioglu, infatti, ha dovuto saltare il finale di stagione a causa di un infortunio alla spalla, fermandosi ai box prima della conclusione del campionato. Senza questo stop, il duello sarebbe potuto risultare più serrato, ma la solidità di Moreira ha retto l’urto delle assenze altrui e delle proprie difficoltà.

L’unicità del record personale

Ciò che rende speciale il riconoscimento ottenuto da Moreira non è solo il titolo in MotoGP, ma il contesto storico in cui si inserisce. Il brasiliano è diventato il primo pilota nella storia del motomondiale a vincere il premio di Rookie of the Year in tutte e tre le classi principali. In Moto3, arrivatovi nel 2022, aveva già battuto Daniel Holgado per 9 punti, chiudendo ottavo nel Mondiale. Successivamente, in Moto2, aveva superato Senna Agius di 13 punti, sempre con la Kalex del Team Italtrans. Ora, il terzo sigillo in top class completa una carriera giovanile senza precedenti per consistenza nei primi anni di ogni categoria.

Il passaggio al team ufficiale Honda

Guardando al futuro, il percorso di Moreira è già tracciato verso i vertici assoluti. Nel 2027 lascerà il team LCR per approdare al **Team HRC**, guidato ufficialmente dalla casa di Tokyo. Qui dividerà il box con Fabio Quartararo, Campione del Mondo MotoGP 2021. Una coppia di alto livello che avrà il compito di gestire la transizione tecnica verso la nuova era delle moto da 850cc.

Questa mossa strategica posiziona Moreira come una delle possibili rivelazioni della prossima stagione. La conoscenza approfondita della RC214V acquisita quest’anno, unita all’esperienza di un compagno di squadra del calibro di Quartararo, potrebbe accelerare ulteriormente la sua crescita. Mentre Razgatlioglu punta a tornare in forma per il prossimo anno, Moreira si prepara a raccogliere il testimone lasciato da Fermín Aldeguer nell’albo d’oro dei rookie, entrando di diritto in quel club esclusivo che include leggende come Jorge Lorenzo, Marc Márquez e Jorge Martín.