Il Parlamento ha approvato il rinvio dello stop ai diesel Euro 5 nel Bacino Padano. La nuova scadenza è fissata per ottobre 2027. Analizziamo le implicazioni pratiche per i guidatori e le diverse strategie adottate dalle quattro regioni coinvolte.

La questione delle limitazioni alla circolazione dei veicoli diesel euro 5 nelle aree urbane del Nord Italia ha trovato una definizione legislativa. Il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge di conversione del decreto-legge 167/2026, confermando lo slittamento di dodici mesi delle restrizioni strutturali. La votazione si è conclusa con 77 voti favorevoli e 42 contrari, dopo che il testo era già passato alla Camera il 10 novembre.

L’obiettivo principale della norma è concedere alle amministrazioni regionali più tempo per aggiornare i piani sulla qualità dell’aria. La nuova scadenza per l’introduzione obbligatoria delle limitazioni nei piani ambientali è fissata al 1° ottobre 2027. Questo differimento riguarda specificamente le quattro regioni del Bacino Padano: Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, dove la concentrazione degli inquinanti atmosferici impone interventi drastici.

Cosa significa il rinvio per chi guida

È fondamentale chiarire che lo slittamento della normativa nazionale non equivale a un liberi tutti immediato. La legge posticipa l’obbligo per le Regioni di inserire le limitazioni strutturali nei rispettivi piani, ma non impedisce loro di adottare divieti anticipati o di mantenere in vigore le restrizioni locali già esistenti. I possessori di auto e veicoli commerciali diesel Euro 5 (categorie N1, N2 e N3) devono continuare a fare riferimento alle ordinanze comunali e regionali vigenti.

A Milano, ad esempio, le regole di accesso all’Area B restano immutate: i diesel Euro 5 sono ancora soggetti a blocchi nei giorni feriali dalle 7.30 alle 19.30. La proroga nazionale non tocca le zone a traffico limitato già operative. Inoltre, durante i periodi di picco dell’inquinamento da PM10 o biossido di azoto, possono scattare ulteriori misure antismog temporanee, indipendentemente dalla scadenza generale del 2027.

Le strategie diverse delle quattro regioni

Il Bacino Padano non risponde in modo uniforme alla problematica. Ogni regione ha scelto percorsi differenti per gestire la transizione ecologica senza lasciare a piedi milioni di automobilisti. In Lombardia, la Giunta ha disposto lo slittamento al 1° ottobre 2027 per i Comuni con più di 100.000 abitanti, come Brescia, Monza e Bergamo, mantenendo però attive le restrizioni locali.

In Piemonte, la strategia punta sulle misure compensative. La Regione ha deciso di sostituire il blocco strutturale generalizzato con interventi nell’ambito del Piano regionale per la qualità dell’aria, cercando di ridurre le emissioni attraverso incentivi alla rottamazione o ritardi nell’accensione dei riscaldamenti, piuttosto che vietando la circolazione. L’Emilia-Romagna segue una logica simile, sospendendo le limitazioni strutturali precedenti ma mantenendo possibili restrizioni emergenziali e domeniche ecologiche.

Il Veneto ha optato per un approccio ibrido: rinvio delle limitazioni strutturali al 2027 affiancato da misure compensative immediate. Questa frammentazione richiede ai cittadini di monitorare costantemente la normativa della propria area di residenza, poiché le regole possono variare significativamente da provincia a provincia, anche all’interno della stessa regione.

I numeri dietro la decisione politica

La scelta di rimandare il blocco nasce dall’esigenza di evitare disagi sociali ed economici improvvisi. Secondo i dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in Italia circolano circa 3,5 milioni di autovetture diesel Euro 5 e 600.000 veicoli commerciali della stessa categoria. Nel solo Bacino Padano si contano oltre 1,2 milioni di auto e circa 200.000 mezzi da lavoro interessati potenzialmente dal divieto.

Luigi Grassia, nella sua analisi, sottolinea come il decreto offra alle Regioni l’indipendenza necessaria per calibrare gli interventi. Tuttavia, l’Italia resta sotto osservazione europea per il superamento dei limiti di concentrazione degli inquinanti. Le amministrazioni dovranno dimostrare, entro la nuova scadenza, di aver individuato soluzioni efficaci per rispettare gli obiettivi di sostenibilità ambientale, sia tramite divieti che mediante alternative tecniche o economiche.