Marc Márquez conquista il Mondiale MotoGP 2026 in Portogallo e porta a Ducati il quinto Titolo Piloti consecutivo, nell'anno del Centenario.

Marc Márquez ha conquistato il Mondiale MotoGP 2026 nel Gran Premio del Portogallo, disputato sul circuito dell’Algarve a Portimão, il 22 novembre 2026. Il titolo, il decimo in carriera, porta alla Ducati il quinto Titolo Piloti consecutivo, nell’anno in cui la casa di Borgo Panigale compie cento anni.

Con questo successo, Márquez è anche l’ottavo campione della classe regina, pari a Giacomo Agostini nella graduatoria dei piloti più titolati.

Dal -102 al titolo: la rimonta di Márquez

La stagione dello spagnolo era cominciata in salita. Dopo la caduta nella Sprint di Le Mans, un doppio intervento chirurgico lo ha costretto a saltare il GP di Francia e l’intero weekend del GP di Catalogna. Al rientro al Mugello, il ritardo dalla vetta della classifica era di 102 punti.

Dopo il GP d’Italia Márquez era a -102 da Marco Bezzecchi (Aprilia Racing). Nei sette Gran Premi successivi ha vinto sette volte, e in tutta la stagione ha conquistato 7 vittorie su 21 GP e 10 successi nelle Sprint. Il distacco recuperato è il più ampio della storia della MotoGP. Il primato precedente apparteneva a Francesco Bagnaia, che nel 2022 aveva rimontato 92 punti secondo Ducati, 91 secondo altre ricostruzioni.

Il pilota era ancora in fase di recupero fisico durante la seconda parte del campionato. Nella Sprint di Le Mans era caduto nel tentativo di chiudere la stagione in anticipo, poi l’infortunio a un piede e l’intervento che ha interessato anche una spalla.

Cinque titoli consecutivi per Ducati

Il titolo di Márquez si aggiunge alla serie aperta nel 2022 con Francesco Bagnaia, confermato nel 2023, seguito da Jorge Martín nel 2024 e da Márquez nel 2025. Il primo titolo della casa resta quello di Casey Stoner nel 2007, e con il 2026 i Titoli Piloti Ducati salgono a 6.

Claudio Domenicali, amministratore delegato di Ducati, ha commentato: “Con il mondiale conquistato da Marc, Ducati firma il quinto Titolo Piloti consecutivo.”

Nella stagione 2026 la casa ha ottenuto 9 vittorie nei Gran Premi e 12 nelle Sprint, con 51 podi complessivi, 19 nei GP e 32 nelle Sprint. Il Ducati Lenovo Team ha inoltre raggiunto le 100 vittorie in MotoGP con il successo di Márquez in Ungheria. Ducati ha vinto anche sei titoli costruttori consecutivi tra il 2020 e il 2025 e ha chiuso 88 podi di fila tra il GP di Aragon 2021 e il GP di Valencia 2025.

Gigi Dall’Igna, general manager di Ducati Corse, ha sottolineato il lavoro della squadra, indicando migliaia di ore svolte da persone che lavorano per le corse. Per la casa, le competizioni servono anche da laboratorio: le soluzioni sperimentate in pista passano poi alle moto di serie.