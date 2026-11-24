Valentino Rossi e Nicolò Bulega riceveranno la Moto d'Oro il 10 dicembre a Rimini. L'evento celebra i successi recenti, mentre Marc Marquez riflette sui cambiamenti tecnici attesi per la prossima stagione.

La scena motociclistica italiana si prepara a un appuntamento di prestigio che va oltre la semplice premiazione. Il Teatro Galli di Rimini ospiterà il 10 dicembre la terza edizione della Moto d’Oro, l’onorificenza istituita dalla Federazione Motociclistica Italiana (FMI). Tra i nomi annunciati spiccano Valentino Rossi e Nicolò Bulega, protagonisti di una stagione che ha ridefinito gli equilibri nel mondo delle due ruote.

La celebrazione dei campioni a Rimini

L’evento, realizzato in partnership con la Regione Emilia-Romagna e il Comune di Rimini, non è solo una festa per i tifosi ma un riconoscimento preciso dei meriti sportivi. Oltre a Rossi, leggenda vivente del motociclismo, la massima onorificenza federale sarà consegnata a Carmelo Ezpeleta, CEO di MotoGP Sports Entertainment Group, per il suo ruolo cruciale nello sviluppo del campionato mondiale negli ultimi decenni.

Attesa grande anche per Nicolò Bulega, neo iridato Superbike, autore di una stagione memorabile. Il pilota bolognese si prepara al salto in MotoGP proprio con il team legato a Rossi, un passaggio che segna un punto di contatto generazionale importante. La serata vedrà inoltre la premiazione dei protagonisti dello splendido back to back alla Sei Giorni d’Enduro, guidati da Andrea Verona, Campione del Mondo. A condurre la cerimonia saranno Vera Spadini di Sky Sport MotoGP e Max Giusti.

Giovanni Copioli, Presidente della FMI, ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa: “Siamo davvero entusiasti della terza edizione della Moto d’Oro, che ci permetterà di celebrare il motociclismo, i suoi campioni e le sue storie”. Ha aggiunto che l’obiettivo è riconoscere “l’impegno di chi lavora dietro le quinte per fare grande il nostro sport”.

Accesso gratuito e logistica

Per chi volesse assistere, l’evento è aperto gratuitamente al pubblico fino a esaurimento posti. I biglietti, limitati a cinque per persona e senza assegnazione del posto, potranno essere ritirati presso il teatro sabato 28 novembre dalle 9:00 alle 14:00. L’accesso avverrà in ordine di arrivo previa esibizione del tagliando.

Marquez e l’analisi tecnica del futuro

Mentre l’Italia celebra i suoi eroi, dall’altra parte della penisola ibérica, a Madrid, Marc Marquez offre una lettura fredda e tecnica della situazione attuale. Dopo aver conquistato il decimo titolo mondiale, l’ottavo in MotoGP, lo spagnolo ha incontrato i giornalisti per un media day che ha toccato temi cruciali per la competitività futura.

Marquez ha affrontato con serenità le voci sul possibile ritiro, confermando il contratto con Ducati fino al 2028: “Le voci sul ritiro non mi hanno sorpreso… Ho un contratto con Ducati fino al 2028 e voglio continuare a godermi la mia passione”. Tuttavia, ha ammesso che ogni discesa in pista comporta rischi significativi.

Un aspetto interessante riguarda la valutazione dei rivali. Lo spagnolo ha riconosciuto che “quest’anno il più veloce era Bezzecchi”, mentre Martin è stato il più combattivo. Questa analisi suggerisce che la vittoria non è stata frutto della pura velocità, ma della capacità di sfruttare i punti deboli altrui. Per il 2027, Marquez prevede un’incognita totale: “L’anno prossimo sarà un’incognita per tutti. Ci saranno moto nuove, pneumatici nuovi, un nuovo format del weekend”.

Le dinamiche tra Rossi e Marquez

Nonostante i premi a Rossi, il rapporto tra i due piloti rimane complesso. Alla domanda sulle congratulazioni ricevute dal Dottore, Marquez è stato diretto: “Le congratulazioni non sono arrivate e non me le aspetto”. Ha però espresso rispetto: “Valentino è stato d’ispirazione… lo rispetto molto, ha vinto molto, ha fatto molto per il motociclismo”.

Questa distanza personale contrasta con la convergenza professionale vista nella scelta di Bulega come erede nel team di Rossi. La Moto d’Oro diventa così il palcoscenico dove queste traiettorie, apparentemente divergenti, si incrociano. Mentre Marquez guarda al Mugello come momento di svolta (“Al Mugello ho detto al team: ‘Il Mondiale è perso’”), la FMI punta su figure come Bulega per mantenere alta la competitività italiana nei prossimi cicli regolamentari.