Kia Seltos Full Hybrid e-AWD porta in Italia la trazione integrale elettrificata nel segmento dei C-SUV, con prezzi a partire da circa 35.000 euro.

La Kia Seltos Full Hybrid e-AWD arriva sul mercato italiano con il debutto previsto a novembre 2026. Il nuovo C-SUV coreano entra nel segmento dei C-SUV con un listino indicativo a partire da circa 35.000 euro e completa una gamma che già comprende motorizzazioni benzina e benzina/GPL.

Le novità principali sono l’abitabilità, l’architettura full hybrid abbinata a un cambio a doppia frizione e la trazione integrale elettrificata e-AWD. Il modello è stato provato nella zona piemontese delle Langhe, dove la variante a quattro ruote motrici ha mostrato un comportamento fluido su strada e in fuoristrada leggero.

Motore ibrido e trazione e-AWD

Il propulsore è un 1.6 GDi a ciclo Atkinson abbinato a un modulo elettrico e a un cambio automatico a doppia frizione a 6 rapporti. Kia propone due configurazioni. La versione 2WD a trazione anteriore eroga una potenza combinata di 154 CV (113 kW), accelera da 0 a 100 km/h in 10,4 secondi e raggiunge i 158 km/h. La versione e-AWD porta la potenza complessiva a 178 CV (131 kW), copre lo 0-100 km/h in 9,7 secondi e arriva a 155 km/h, con la velocità limitata elettronicamente.

La differenza sta nel secondo motore elettrico, che spinge direttamente sulle ruote posteriori. Questa scelta elimina l’albero di trasmissione centrale e permette una gestione separata e in tempo reale delle ruote posteriori. Il sistema consente anche una sospensione posteriore multilink. Il comando della trazione è integrato sul volante e offre la selezione Drive Mode per l’asfalto (Eco, Normal e Sport) e il Terrain Mode con le posizioni Snow, Mud e Sand. È presente anche la funzione 4WD Lock, attivabile alle basse velocità.

I consumi dichiarati sono di 5,7-5,8 l/100 km, con emissioni di 131 g/km di CO2 secondo l’omologazione Euro 6e-bis. In città le partenze avvengono in modalità elettrica e il passaggio al motore termico risulta quasi impercettibile.

Dimensioni, abitacolo e bagagliaio

La Seltos misura 4,43 metri di lunghezza, 1,83 di larghezza e 1,61 di altezza, con un passo di 2,69 metri. Il bagagliaio varia in base alla trazione: 536 litri per i modelli 2WD e 483 litri per i modelli e-AWD, dove l’ingombro del motore elettrico posteriore riduce lo spazio sotto il piano di carico.

In abitacolo la plancia combina un quadro strumenti digitale e un sistema multimediale da 12,3 pollici con comandi fisici per la climatizzazione. Su tutta la gamma sono inclusi di serie i sistemi ADAS per la guida assistita di Livello 2. Il divano posteriore può reclinarsi fino a 12 gradi e sono presenti due prese USB-C per i passeggeri posteriori.

Allestimenti e prezzi in Italia

L’offerta italiana si articola su quattro allestimenti, Business, Style, GT-Line e X-Line, declinati in cinque varianti a listino. Tutte sono coperte dalla garanzia ufficiale Kia di 7 anni o 150.000 km. Il listino di Fonte 1 indica Business 1.6 GDi HEV 154 CV 2WD a circa 35.000 euro, Style 2WD a circa 37.500 euro, Style e-AWD 178 CV a circa 40.000 euro, GT-Line 2WD a circa 40.500 euro e X-Line e-AWD a circa 43.000 euro.

I listini indicati in un’altra fonte collocano la 1.6 turbo benzina da 180 CV a partire da 31.500 euro, la Full Hybrid 2WD a 35.000 euro e la Full Hybrid e-AWD a 40.000 euro, disponibile solo dall’allestimento Style in su. La bifuel benzina-GPL da 168 CV parte da 31.500 euro. Le cifre sono indicative e possono cambiare in base alle promozioni.

Kia prepara anche una variante Tri-Fuel, sviluppata con Westport Fuel Systems Italia. Giuseppe Bitti, presidente e ceo di Kia Italia, ha detto che la versione Tri-Fuel sarà “l’arma su cui Kia punterà particolarmente in Italia per questo modello”, soprattutto per la continua crescita dei prezzi del carburante.

Chi non vuole attendere il debutto di novembre può valutare usate, aziendali o km 0. Tra le alternative indicate figurano la Kia Sportage, più lunga di 4,51 metri e con maggiore capacità di carico, la Kia Niro HEV, indicata per l’uso prevalentemente cittadino, la Hyundai Tucson e la Toyota Corolla Cross, disponibili sull’usato recente anche con full hybrid e trazione integrale.