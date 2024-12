Un nuovo capitolo per Mercedes nel settore dei furgoni

Mercedes-Benz sta preparando il lancio di una nuova famiglia di furgoni elettrici, che promette di rivoluzionare il mercato. Dopo aver mostrato prototipi camuffati, il marchio tedesco ha rilasciato un teaser che anticipa una showcar che combina eleganza e funzionalità. Questi nuovi veicoli, attesi per la primavera, rappresentano un passo significativo verso la mobilità sostenibile.

La piattaforma VAN.EA: innovazione e modularità

I nuovi furgoni saranno costruiti sulla piattaforma VAN.EA, progettata esclusivamente per veicoli elettrici. Questa architettura scalabile e modulare consentirà di realizzare furgoni di diverse dimensioni e configurazioni, sia a trazione anteriore che integrale. Con l’obiettivo di semplificare l’offerta, Mercedes prevede di ridurre il numero di varianti rispetto ai modelli a combustione, senza compromettere la diversità del mercato.

Autonomia e tecnologia all’avanguardia

I modelli basati sulla piattaforma VAN.EA offriranno un’autonomia superiore ai 500 km e saranno dotati di sistemi di guida automatizzata di livello 2 SAE al momento del lancio. Entro la fine del decennio, è previsto l’aggiornamento a livello 3, mentre la tecnologia di livello 4 sarà implementata entro il 2030. Queste innovazioni non solo miglioreranno l’esperienza di guida, ma contribuiranno anche a una maggiore sicurezza sulle strade.

Espansione globale e obiettivi ambiziosi

Mercedes non si limiterà a lanciare i suoi furgoni elettrici in Europa, ma mira a espandere la propria presenza anche negli Stati Uniti, dove è previsto un van di lusso di medie dimensioni. Inoltre, l’azienda sta progettando camper elettrici, con l’obiettivo di far sì che i veicoli elettrici rappresentino oltre il 50% delle vendite annuali entro cinque anni. Questa strategia evidenzia l’impegno di Mercedes verso un futuro più sostenibile e innovativo.