Introduzione alle edizioni speciali di Mercedes

Mercedes-Benz ha annunciato una collezione esclusiva di sei serie speciali per il 2025, un’iniziativa che riflette l’impegno del marchio nella personalizzazione e nell’innovazione. Ogni modello, che spazia dalle compatte alle coupé, fino ai SUV e alle station wagon, è stato progettato per offrire un’esperienza di guida unica, arricchita da dotazioni complete e dettagli distintivi, grazie al programma di personalizzazione Manufaktur.

Classe B Street Edition: un mix di tecnologia e comfort

La Classe B Street Edition, basata sulla versione 180 d con motore diesel, si distingue per un equipaggiamento di serie particolarmente ricco. Tra le dotazioni troviamo il sistema di telecamere a 360°, il Blind Spot Assist, la Smartphone Integration e il climatizzatore automatico Comfortmatic. Esteticamente, questa versione si fa notare per i vetri oscurati e gli interni in Artico nero, disponibili in diverse finiture metallizzate o pastello, rendendo ogni viaggio un’esperienza di lusso e comfort.

EQA Street Edition: eleganza e tecnologia avanzata

Passando alla EQA Street Edition, questa versione speciale amplia la dotazione della 250+ Progressive Advanced Plus. Tra le caratteristiche principali spiccano i sedili regolabili elettricamente con memoria, interni in Artico Nero e un pacchetto parcheggio dotato di telecamera a 360°. I cerchi da 19″ e i vetri oscurati completano un look moderno e sofisticato, mentre i sistemi di assistenza alla guida garantiscono una sicurezza senza pari.

GLA Tech Edition e GLB Seaside Edition: crossover di classe

Rimanendo nel segmento dei crossover, la GLA Tech Edition si presenta con motorizzazioni 200d diesel e 250e ibrida plug-in, entrambe su base AMG Line Advanced Plus. Di serie, la GLA offre fari LED Multibeam, climatizzatore Comfortmatic e un tetto panoramico, mentre l’estetica è arricchita da finiture in alluminio chiaro e sedili in Artico/microfibra Microcut. La GLB Seaside Edition, proposta in un esclusivo Blu Spettrale metallizzato, si distingue per il suo allestimento AMG Line Advanced Plus e cerchi da 20″, conferendo un aspetto sportivo e raffinato.

Classe C Travel Edition e CLE Coupé Lifestyle Edition: eleganza e prestazioni

Tra le station wagon, la Classe C Travel Edition si basa sull’allestimento AMG Line Advanced Plus, disponibile con motorizzazioni C 220 d 4MATIC o C 300 de 4MATIC ibrida plug-in diesel. Questa versione è dotata di pacchetto Digital Light, sospensioni adattive e un pacchetto Energizing Plus, che offre massaggi e climatizzazione personalizzata per i sedili anteriori. Infine, la CLE Coupé Lifestyle Edition si presenta con tre configurazioni eleganti e dettagli curati, disponibili in diverse tonalità, tra cui Blu Spettrale e Grigio Grafite, con interni in ARTICO, pelle o pelle Nappa.

Prezzi e disponibilità

I prezzi delle nuove edizioni speciali di Mercedes variano a seconda del modello e delle opzioni scelte, partendo da 53.732 euro per la versione 200d della Classe B fino a 80.451 euro per la versione 300e della CLE Coupé. Queste edizioni rappresentano un’opportunità unica per gli appassionati del marchio di possedere un veicolo esclusivo, personalizzato secondo le proprie preferenze.