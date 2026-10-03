In un momento in cui i prezzi dei carburanti oscillano rapidamente, Mazda Motor Italia ha deciso di alleggerire il peso economico per chi percorre molti chilometri. La casa giapponese, in partnership con la rete Q8, ha lanciato una promozione che assegna 1.000 euro di Buoni Carburante Q8 a tutti i clienti che acquistano il nuovo Mazda CX-60. L’iniziativa si aggiunge a un sconto di listino già attivo, che può arrivare fino a 9.000 euro e resta valida fino al 30 novembre 2026.

Dettagli della promozione e periodo di validità

La procedura prevede che i buoni vengano emessi al momento della consegna del veicolo e possano essere utilizzati nelle stazioni di servizio Q8 e Q8 easy presenti sul territorio nazionale. Il credito è usufruibile entro 24 mesi dalla data di attivazione garantendo così un ampio margine temporale per rifornirsi. La promozione è valida sia per i consumatori privati sia per le aziende e i professionisti che decidono di acquistare o di noleggiare la CX-60 attraverso la formula Mazda Rent.

Quantificazione del beneficio in termini di chilometraggio

Secondo i dati di consumo dichiarati da Mazda, i 1.000 euro di buoni corrispondono a circa 8.400 chilometri di itinerario, sia con il motore diesel mild-hybrid 3.3 L (disponibile in versioni da 200 o 249 CV) sia con il plug-in hybrid a benzina 2.5 L da 328 CV. Ovviamente il risultato finale dipende dallo stile di guida, dal traffico e dalle condizioni di percorso, ma per chi utilizza quotidianamente l’auto come strumento di lavoro il valore rappresenta un reale risparmio.

Offerta per professionisti e noleggio a lungo termine

La proposta non si limita ai privati: per i titolari di partita IVA e per le aziende è disponibile la versione AWD Homura da 249 CV, proposta in noleggio a lungo termine con un canone mensile di 449 euro (IVA esclusa). Anche i clienti che optano per il leasing ricevono i 1.000 euro di buoni Q8 che si sommano ai servizi già inclusi nel pacchetto di noleggio, come manutenzione e assicurazione.

Condizioni di utilizzo dei buoni Q8

I voucher Q8 possono essere impiegati per qualsiasi tipo di carburante disponibile presso le stazioni aderenti, sia benzina che gasolio. È necessario presentare il codice del buono al momento del pagamento, rispettando le regole indicate nel regolamento allegato. L’iniziativa è stata pensata per dimostrare attenzione alle esigenze reali dei clienti italiani, come ha sottolineato il dirigente di Mazda Motor Italia.

Roberto Pietrantonio Amministratore Delegato di Mazda Motor Italia, ha spiegato: “Chi sceglie CX-60 spesso cerca un’auto con cui affrontare tanti chilometri nel comfort e con consumi efficienti. Per questo abbiamo voluto affiancare alla vettura un beneficio immediato e concreto: 1.000 euro di Buoni Carburante Q8, cumulabili con le offerte in corso. È un modo per dimostrare attenzione alle esigenze reali dei nostri clienti in Italia e rendere ancora più vantaggiosa la scelta di CX-60.”