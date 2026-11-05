EICMA 2026 svela le prossime moto e scooter elettrici, con autonomie record e design futuristico.

L’ EICMA 2026 è tornata a Milano dal 3 all’8 novembre nelle ampie strutture di Fiera Milano Rho, confermandosi come il palcoscenico privilegiato per le novità elettriche del settore a due ruote. Con 765 espositori, oltre 2.142 brand provenienti da 52 Paesi e una superficie complessiva di circa 300.000 metri quadrati, la manifestazione ha offerto una panoramica esaustiva delle tendenze emergenti, dalle scooter urbani alle supermotard ad alte prestazioni, passando per quadricicli e e-bike di ultima generazione.

Rivoluzioni elettriche dai grandi marchi tradizionali

Tra i protagonisti di spicco, Yamaha ha introdotto due nuovi scooter elettrici, il Yamaha XENTER E e il NMAX E, entrambi equipaggiati con una batteria da 3,5 kWh capace di superare i 100 km di autonomia e di ricaricarsi in circa 5,5 ore tramite colonnina. Honda, invece, ha presentato il futuristico OUTLIER Concept, una moto a trazione integrale con due motori posizionati nei mozzi, e la RN0, una e-MTB premium sviluppata con ROTWILD e Shimano, destinata a chi cerca prestazioni in montagna senza rinunciare alla sostenibilità. Zero Motorcycles ha celebrato i propri 20 anni con il progetto Project Ventura, una supermotard elettrica che reinterpretano lo spirito delle classiche 300, e ha lanciato l’e-scooter LS3 per il mercato europeo, mentre il modello off-road XE ha ricevuto l’omologazione stradale.

Innovazioni cinesi e micro-veicoli

Il panorama asiatico è stato rappresentato da NIU, che ha svelato lo FQiX 500, l’ammiraglia della sua gamma, dotato di batterie più capienti, maggiore connettività e sistemi di sicurezza avanzati. Eli ha ampliato la propria proposta di microcar elettriche con la ZERO MX, il primo quadriciclo pesante (L7e) del brand, capace di percorrere fino a 200 km con una singola carica, e ha presentato la versione ZERO RACE Edition, caratterizzata da livrea sportiva e interni dedicati. Ultraviolette ha aggiornato la sua crossover X-47 Venom con una batteria più grande e ricarica rapida fino a 12 kW, e ha introdotto lo Tesseract Maxi, uno scooterone dal design futuristico.

Novità dei marchi emergenti e soluzioni ultra-compatte

Kove ha puntato sull’elettrico con la E-550RR, una supersportiva da oltre 50 kW, e con la Bonic, una off-road ispirata alla Dakar, entrambe incentrate su leggerezza e dinamicità. Royal Enfield ha ampliato la famiglia Flying Flea con la Flying Flea S6, una scrambler elettrica pensata per percorsi misti, prevista per l’estate 2027. Il marchio spagnolo LIUX ha lanciato il BIG, un quadriciclo ultra-compatto con carrozzeria in fibra di lino e consumi di appena 6,7 kWh/100 km, con prezzo inferiore a 18.000 euro. Lambretta ha trasformato il suo concept Elettra S in un prodotto pronto per la produzione, con motore da 5 kW di picco e batteria 4,5 kWh, autonomia fino a 119 km. Infine, la startup svedese ReBake Motors ha presentato l’ Abler, un scooter minimalista che richiama la filosofia di Cake.

Trend tecnologici e dati di mercato

Le soluzioni mostrate a EICMA 2026 indicano una chiara convergenza verso batterie più energiche, tempi di ricarica ridotti e autonomie superiori ai 100 km per la maggior parte dei veicoli presentati. Molti costruttori hanno evidenziato la capacità di ricaricare dall’0 al 100% in meno di sei ore grazie a sistemi di ricarica rapida da 12 kW o superiori. Anche la connettività è divenuta un elemento chiave: infotainment avanzati, integrazione smartphone e sistemi di monitoraggio in tempo reale sono ora standard su scooter e moto elettrici. Questi sviluppi suggeriscono che, entro il 2027, la mobilità elettrica a due ruote diventerà sempre più accessibile, sia in termini di costo che di praticità d’uso, sostenendo gli obiettivi di decarbonizzazione delle principali metropoli europee.