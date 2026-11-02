Honda offre una gamma completa di veicoli ibridi e elettrici, con tecnologie e:HEV, consumi eccellenti e soluzioni per ogni tipo di guidatore.

Il mercato italiano della mobilità sta attraversando una fase di transizione netta verso soluzioni a basse emissioni. In questo contesto, Honda si è impegnata a proporre una gamma intera di veicoli ibridi e elettrici, basata sulla propria architettura proprietaria e:HEV. La strategia punta a conciliare affidabilità meccanica, efficienza nei consumi e un’offerta che spazia dal crossover compatto al SUV di grandi dimensioni, coprendo i segmenti B, C e D. Il risultato è un catalogo che consente al cliente di scegliere tra trazione a zero emissioni, un ibrido plug-in o una propulsione totalmente elettrica, senza doversi preoccupare di cambiare radicalmente le proprie abitudini di guida.

La strategia ibrida di Honda in Italia

Al centro della filosofia e:HEV c’è l’eliminazione del tradizionale cambio a variazione continua (CVT). Il sistema utilizza una trasmissione a rapporto fisso con frizione di blocco, dove il motore elettrico gestisce la trazione a basse e medie velocità e il motore a combustione si collega direttamente alle ruote solo a velocità autostradali. Questo approccio garantisce una risposta priva di “effetto scooter”, con accelerazioni lineari e silenziose. Inoltre, la configurazione a doppia unità elettrica permette di operare in modalità “full hybrid” per la città e in “serie-parallel” per i percorsi più lunghi, ottimizzando il consumo di carburante fino a oltre 22 km/l in condizioni reali.

Modelli disponibili e loro caratteristiche

Honda HR-V e:HEV

Il crossover compatto misura 436 cm in lunghezza, 179 cm in larghezza e 158 cm in altezza, ideale per la guida urbana. I Magic Seats consentono di ribaltare i sedili posteriore per creare un vano verticale fino a 1 305 l, mentre il bagagliaio parte da 335 l. La motorizzazione è un 1,5 l a ciclo Atkinson da 107 CV, affiancato a un motore elettrico da 131 CV. I consumi in città oscillano tra 20 e 22 km/l, con autonomia complessiva di circa 580 km grazie al serbatoio da 40 l.

Honda Civic e:HEV

Con 456 cm di lunghezza, 180 cm di larghezza e un’altezza di soli 141 cm, la Civic mantiene un baricentro basso e una dinamica sportiva. Il propulsore è un 2,0 l Atkinson da 143 CV, abbinato a un motore elettrico da 184 CV e 315 Nm di coppia. Il bagagliaio offre 410 l di capacità. I consumi reali si attestano intorno ai 18-20 km/l in ciclo misto, mentre l’autonomia totale supera i 650 km con il pieno di carburante.

Honda ZR-V e:HEV

Posizionato tra HR-V e CR-V, lo ZR-V utilizza la stessa meccanica della Civic ma in una carrozzeria C-SUV. Dimensioni: 457 cm × 184 cm × 162 cm. Interni in soft-touch, quadro strumenti digitale da 10,2 pollici e bagagliaio da 380 l (fino a 1 312 l con i sedili abbattuti). Il motore è un 2,0 l da 148 CV con supporto elettrico da 184 CV, garantendo consumi tra 16 e 18 km/l e un’autonomia complessiva di 800 km.

Honda CR-V e:HEV e e:PHEV

Il nuovo CR-V è il capolavoro della gamma: lunghezza 471 cm, larghezza 187 cm, altezza 167 cm e passo di 270 cm. È disponibile nella versione Full Hybrid (trazione anteriore o AWD) o Plug-in Hybrid con batteria da 17,7 kWh e autonomia elettrica di 50-60 km in condizioni reali. Il sistema di assistenza Honda Sensing 360 elimina gli angoli ciechi. Il bagagliaio è di 587 l (e:HEV) o 617 l (e:PHEV), e i consumi autostradali si aggirano intorno a 9,8-10 km/l.

Honda e:Ny1

Il primo SUV 100 % elettrico di Honda si basa sulla piattaforma e:N Architecture F. Lunghezza 439 cm, larghezza 179 cm, altezza 158 cm. Monta un motore anteriore da 204 CV (150 kW) con 310 Nm di coppia, alimentato da una batteria agli ioni di litio da 68,8 kWh (61,9 kWh netti). L’autonomia WLTP è di 412 km, ma su autostrada a 130 km/h scende a 260-300 km. La ricarica rapida da 78 kW consente 10 %-80 % in 45 minuti. L’abitacolo è dominato da un touchscreen verticale da 15,1 pollici, suddiviso in tre zone operative.

Consumi, autonomia e costi di esercizio

Le versioni full hybrid (HR-V, Civic, ZR-V, CR-V) sfruttano una batteria di circa 1 kWh per gestire la trazione elettrica. In città, i consumi variano da 20 km/l (HR-V) a 18 km/l (Civic), mentre su autostrada il CR-V arriva a 10 km/l a causa del suo peso di oltre 1,750 kg. La variante e:PHEV del CR-V permette fino a 60 km di guida elettrica, ideale per i tragitti giornalieri. Per quanto riguarda il modello e:Ny1, l’autonomia elettrica reale è influenzata dalla velocità: a 130 km/h la batteria fornisce circa 270 km, mentre in ciclo misto il valore WLTP è di 412 km. I costi di ricarica sono inferiori rispetto al consumo di carburante, soprattutto se si utilizza una wallbox domestica da 7,4 kW.

Prezzi di listino, svalutazione e allestimenti consigliati

Il listino parte da €34 500 per l’HR-V (allestimento base “Elegance”) e arriva a €57 700 per l’e:Ny1 “Advance”. Le versioni “Advance” dei modelli più piccoli aggiungono cerchi da 18 in, fari LED e funzioni di assistenza come il “walk-away-close”. Sull’usato, le ibride e:HEV mantengono una svalutazione contenuta (circa 10-15 % in tre anni), mentre l’elettrico e:Ny1 perde più del 30 % già nel primo anno a causa del rapido calo di valore dei veicoli a batteria. Per gli acquirenti più attenti al budget, è consigliabile puntare sull’allestimento “Advance” dell’HR-V o sul “Sport” della Civic, che offrono il miglior rapporto dotazioni-prezzo senza esagerare.

Quale Honda scegliere in base alle proprie esigenze

Chi percorre più di 20 000 km annui su strade extraurbane troverà la Civic e:HEV la compagna più equilibrata, grazie a consumi contenuti e dinamica sportiva. Per i pendolari urbani, l’HR-V offre facilità di parcheggio, Magic Seats e consumi minimi nei cicli stop-and-go. Le famiglie che necessitano di spazio e trazione integrale dovrebbero orientarsi verso il CR-V e:HEV o la versione plug-in, in base alla disponibilità di colonnine di ricarica domestiche. Infine, gli early adopter interessati a zero emissioni e a una buona dotazione tecnologica troveranno il e:Ny1 il modello più allineato, pur tenendo presente la più rapida svalutazione.