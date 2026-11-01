Volkswagen svela la T‑Roc full hybrid: potenza, efficienza e un prezzo di lancio più basso del previsto.

Volkswagen ha introdotto una nuova generazione del suo crossover compatto, la T-Roc full hybrid, che condivide la propulsione ibrida con la Golf. L’obiettivo è offrire una combinazione di potenza e consumo contenuto, rispondendo alle esigenze di chi cerca un veicolo più ecologico senza rinunciare al caratteristico dinamismo della casa tedesca.

Il nuovo propulsore è basato su un motore a benzina a quattro cilindri da 1,5 litri turbo-charged della famiglia TSI, accoppiato a un motore elettrico montato sul treno di marcia. La batteria di 1,6 kWh (0,64 kWh netti) non è visibile all’esterno, ma è la chiave per la gestione dell’energia elettrica durante la marcia e per la ricarica in fase di frenata rigenerativa.

Il nuovo propulsore full hybrid della T-Roc

Il full hybrid di Volkswagen funziona con un approccio simile a quello adottato da altri costruttori: il motore a combustione genera energia elettrica nella maggior parte dei regimi di marcia, alimentando il motore elettrico e ricaricando la batteria. Solo quando la velocità supera una soglia critica o il conducente richiede una spinta immediata, il sistema collega direttamente il motore termico alle ruote tramite una frizione automatica, ottimizzando l’efficienza complessiva.

Come funziona il sistema 1.5 TSI-e

Nel dettaglio, il motore 1.5 TSI-e è in grado di erogare 136 CV nella versione base e 170 CV nella variante sportiva, entrambe con una coppia massima di 310 Nm. L’assenza di un cambio tradizionale elimina la necessità di una frizione a più rapporti: il veicolo sfrutta un rapporto fisso, gestito elettronicamente, per garantire transizioni fluide tra i diversi regimi di potenza.

Prestazioni e consumi su strada

Le prove su strada mostrano tempi di accelerazione da 0 a 100 km/h di 9,7 secondi per la versione da 136 CV e di 8,5 secondi per la più potente da 170 CV. La velocità massima è limitata a 180 km/h in entrambi i casi. I consumi dichiarati secondo il ciclo WLTP oscillano tra 4,9 e 5,6 l/100 km, ma nel traffico urbano di Nizza la media riscontrata è stata di circa 6,7 l/100 km, indicando una discreta differenza rispetto ai valori teorici.

Durante la guida, la risposta alle piccole aperture dell’acceleratore è immediata grazie all’assistenza elettrica, mentre una pressione più decisa sul pedale richiede un breve intervallo di adattamento, tipico dei veicoli ibridi in cui il motore thermico deve raggiungere il regime ottimale per fornire la piena potenza.

Spazio interno, tecnologia a bordo e bagagliaio

Le dimensioni esterne della T-Roc rimangono inalterate: 4,37 metri di lunghezza e una forma compatta, ma gli interni guadagnano in versatilità. Il passaggero posteriore è confortevole per quattro adulti, mentre il quinto posto è limitato da un pavimento più alto al centro. Il bagagliaio ora offre 340 litri, ovvero 135 litri in meno rispetto alla versione mild-hybrid, a causa dell’alloggiamento della batteria.

Il cruscotto è completamente digitale, con un display da 12,9 pollici centrale che gestisce infotainment, navigazione e climatizzazione. Le regolazioni del clima e del volume sono operabili tramite una barra touch posta sotto lo schermo, mentre un selettore rotante tra i sedili permette di passare tra le modalità di guida (Eco, Comfort, Sport) o regolare il volume, indicato da un piccolo display circolare a colori.

Prezzo, promozioni e condizioni di finanziamento

Il prezzo di listino per la T-Roc full hybrid parte da 36 050 euro per la versione da 136 CV e arriva a 43 750 euro per la versione top da 170 CV. Tuttavia, una promozione di lancio riduce il prezzo di ingresso a 30 499 euro, rendendola più competitiva rispetto alla Golf equipaggiata con lo stesso powertrain.

Chi preferisce dilazionare il pagamento può usufruire del finanziamento “Progetto Valore Volkswagen”: 48 rate mensili da 199 euro, con un anticipo di 6 500 euro, includendo 40 000 km di percorrenza, TAN 5,99 % e TAEG 6,95 %.