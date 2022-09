Monopattini elettrici: le nuove regole per circolare

I monopattini elettrici sono la nuova frontiera della mobilità sostenibile che sta prendendo sempre più piede nelle nostre città. Muoversi rispettando l’ambiente è importante ma bisogna anche conoscere quali sono le regole e le modalità per rispettare non solo l’ambiente ma anche il codice della strada.

Sono state indette nuove regole per i monopattini elettrici. Vediamo nel dettaglio quali sono.

Le nuove regole imposte per i monopattini elettrici

L’obiettivo è questo: regolamentare l’utilizzo di questi innovativi mezzi di trasporto e garantire una maggiore sicurezza sulle strade. Vediamo nel dettaglio quali sono le novità:

A partire dal 1° luglio 2022 i monopattini elettrici dovranno essere dotati di indicatori luminosi di svolta e di freno su entrambe le ruote.

I monopattini elettrici già venduti e già in circolazione dovranno essere adeguati entro e non oltre il 1° gennaio 2024; Da mezz’ora dopo il tramonto e durante tutta la notte, i monopattini elettrici possono circolare sulle strade pubbliche a patto che siano provvisti di luce bianca o gialla fissa e posteriormente di luce rossa fissa, accese e funzionanti.

Tutte le nuove regole per i monopattini elettrici

Il conducente del mezzo deve circolare indossando il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità; È vietata la circolazione dei monopattini elettrici sui marciapiedi.

Inoltre è vietato circolare contromano fatta eccezione per le strade con doppio senso ciclabile; È vietato parcheggiare il monopattino sul marciapiede, salvo nelle aree individuate dai Comuni. Ai monopattini elettrici è consentita la sosta negli stalli riservati a velocipedi, ciclomotori e motoveicoli.

Allo scopo di eliminare la pratica diffusa del parcheggio irregolare dei monopattini elettrici, il decreto introduce per gli operatori di noleggio l’obbligo di acquisizione della foto al termine di ogni noleggio, dalla quale si evince chiaramente la posizione del mezzo.

I monopattini elettrici possono circolare esclusivamente su strade urbane con limite di velocità di 50 km/h, nelle aree pedonali, su percorsi pedonali e ciclabili, su corsie ciclabili, ovvero dovunque sia consentita la circolazione dei velocipedi.

I monopattini elettrici non possono superare il limite di velocità di 6 km/h quando circolano nelle aree pedonali e di 20 km/h in tutti gli altri casi.

È importante ricordare anche che i monopattini elettrici non devono essere dotati di posto a sedere per l’utilizzatore in quanto destinati esclusivamente all’uso con postura in piedi. Inoltre, l’utilizzo del mezzo è sempre singolo e ciò significa che è vietato trasportare altre persone.

