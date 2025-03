Un calendario fitto di eventi

Monza si prepara a un 2025 straordinario, con un calendario di eventi che promette di attrarre appassionati di sport e motori da ogni parte del mondo. L’Autodromo Nazionale di Monza, uno dei circuiti più iconici d’Europa, ospiterà una serie di manifestazioni che spaziano dalle competizioni automobilistiche a eventi culturali e sociali. Il programma, presentato in una conferenza stampa dal Sindaco Paolo Pilotto e dai rappresentanti dell’Autodromo, è ricco di appuntamenti che si svolgeranno da marzo a dicembre.

Eventi motoristici di alto livello

Il primo grande evento in pista sarà il Ferrari Challenge Europe, che si terrà dal 27 al 30 marzo. Questo storico monomarca rappresenta un’occasione imperdibile per gli appassionati del Cavallino Rampante. A seguire, dal 10 al 13 aprile, si svolgerà la Rievocazione Storica della Coppa Milano-Sanremo e l’ACI Historic Racing Weekend, dedicato alle auto storiche. Tra i momenti clou della stagione, la 3 Ore del GT World Challenge Europe, in programma dal 30 maggio al 1 giugno, porterà in pista supercar e piloti di fama internazionale.

Novità e tradizione si incontrano

Il Gran Premio d’Italia di Formula 1, atteso dal 5 al 7 settembre, rappresenta il culmine della stagione. Questo evento non solo coinvolgerà le monoposto di F1, ma anche categorie di supporto come F2, F3 e Porsche Supercup. L’autunno sarà altrettanto ricco, con eventi come la Endurance Race GT Open 500 (17-19 ottobre) e il Monza Rally Show (5-7 dicembre), che chiuderanno un anno di emozioni e competizioni.

Manifestazioni sportive e sociali

Oltre alle competizioni automobilistiche, il calendario di Monza prevede anche eventi sportivi e sociali. Dopo un anno di pausa, dal 27 al 29 giugno tornerà il MIMO – Milano Monza Motor Show, un festival motoristico internazionale a ingresso gratuito. Il Monza Sport Festival, in programma il 24-25 maggio, offrirà spazio a 50 discipline sportive, mentre eventi ciclistici e podistici come la 12H Cycling Marathon e la Monza21 si svolgeranno il 27-28 settembre.

Impegno sociale e accessibilità

Il Comune di Monza e l’Autodromo hanno dimostrato un forte impegno verso l’inclusività, organizzando eventi benefici come la Run For Life (9 marzo) e la 6 Ruote di Speranza (1 novembre), a favore delle persone con disabilità. Inoltre, la collaborazione con WeGlad per la mappatura dell’accessibilità dell’impianto rappresenta un passo importante verso un’autodromo sempre più inclusivo.

Un futuro luminoso per Monza

Il Sindaco Paolo Pilotto ha sottolineato l’importanza dell’Autodromo come simbolo distintivo della città, mentre il Presidente Giuseppe Redaelli ha evidenziato le novità della stagione, come il ritorno del Ferrari Challenge e la tappa del TCR World Tour. Con l’obiettivo di rendere Monza un punto di riferimento per il motorsport, il 2025 si preannuncia come un anno di grande successo e innovazione.