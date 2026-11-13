Il governo annuncia l'esenzione dal bollo per le auto sotto 80 kW, ma le regioni chiedono chiarimenti sui fondi stanziati.

Dal 1° gennaio 2027 entrerà in vigore una esenzione dal bollo auto per una sola vettura per ciascun cittadino, purché la potenza non superi gli 80 kW (circa 109 CV). La misura, contenuta nel decreto-legge 162/2026, prevede un risparmio complessivo stimato in 2,3 miliardi di euro per le famiglie italiane. L’esenzione si applica a veicoli a benzina o diesel, anche ibridi, mentre le auto esclusivamente elettriche hanno altre agevolazioni già in vigore.

Dettagli operativi dell’esenzione e limiti applicativi

Il beneficio è limitato a un solo veicolo per persona fisica, con obbligo di assicurazione in corso. In caso di possesso di due auto sotto la soglia, la detrazione ricade sull’auto meno potente; se la potenza è identica, si sceglie quella con il bollo ordinario più basso. Anche motocicli e ciclomotori a benzina possono usufruire dell’esenzione, ma solo se il contribuente non beneficia dell’agevolazione per un’auto. Le regioni a statuto speciale e le province autonome dovranno definire accordi specifici per l’applicazione.

Scadenze e modalità di pagamento

Il provvedimento riguarda i pagamenti con scadenza compresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2027; le scadenze entro il 31 dicembre 2026 restano pienamente dovute. In Lombardia, ad esempio, l’esenzione sarà attivata automaticamente per i contribuenti idonei, a condizione che non vengano revocate le domiciliazioni bancarie del bollo.

Le regioni chiedono chiarimenti sui fondi stanziati

Durante le audizioni sulla Manovra, i rappresentanti regionali hanno sollevato dubbi sulla capacità dei 2.293,5 milioni di euro destinati a compensare la perdita di gettito. Marco Alparone, vicepresidente della Lombardia e portavoce della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, ha evidenziato la mancanza di un confronto approfondito per verificare se l’ammontare sia sufficiente. Le critiche si concentrano sul numero di veicoli interessati, sulle regole di calcolo del tributo e sulla coerenza delle banche dati utilizzate per le previsioni di incasso.

Un ulteriore punto di discussione riguarda le aliquote regionali. Poiché il bollo è un tributo gestito dalle singole regioni, le aliquote variano e la compensazione dovrebbe tenere conto di tali differenze per evitare rimborsi diseguali tra i territori.

Reazioni politiche: video di Meloni e dichiarazioni di Berrino

Il 11 novembre 2026 la premier Giorgia Meloni ha lanciato una serie di brevi video sui social in cui esponeva le principali misure della Manovra 2027. Nel primo clip ha dichiarato che l’esenzione dal bollo per la prima auto fino a 80 kW “resta nelle tasche delle famiglie per 2,3 miliardi di euro” e ha definito la misura “strutturale”, chiarendo che non si tratta di una semplice promessa elettorale.

Il senatore Gianni Berrino (FdI) ha elogiato la stessa disposizione, sottolineando che il provvedimento “alleggerisce il carico fiscale degli italiani” e rappresenta un “primo passo verso una riduzione strutturale delle tasse”. Entrambe le dichiarazioni puntano a evidenziare il beneficio diretto per i contribuenti, contrapponendosi alle critiche di sindacati e opposizione che hanno contestato altri capitoli della Manovra, tra cui le aliquote Irpef regionali e i finanziamenti al trasporto pubblico locale.

Il decreto-legge prevede che i trasferimenti compensativi siano ripartiti entro il 31 marzo 2027, previa intesa nella Conferenza Stato-Regioni. Il dibattito attuale, quindi, non riguarda solo l’esenzione in sé, ma la sostenibilità dei bilanci regionali e la coerenza delle risorse stanziate rispetto alle effettive perdite di gettito.