Il Museo del Patrimonio Industriale di Bologna apre una mostra dedicata alle moto degli anni Sessanta. Un viaggio tecnico tra Ducati, Morini e Italjet per capire l'evoluzione della motorizzazione leggera.

Chi ama le due ruote d’epoca sa che il decennio a cavallo tra i Cinquanta e i Sessanta è stato un laboratorio frenetico di idee. Il Museo del Patrimonio Industriale di Bologna trasforma questa nostalgia in un’analisi concreta con la mostra “Moto bolognesi degli anni ’60. Una motorizzazione leggera per giovani e sportivi”. L’esposizione non si limita a esporre oggetti statici, ma ricostruisce il contesto industriale che ha permesso a marchi come Ducati, Moto Morini e Italjet di ridefinire il concetto stesso di mobilità personale.

Un decennio di innovazione tecnica

Il cuore dell’allestimento sono 34 motociclette provenienti da collezioni private, selezionate per mostrare l’evoluzione stilistica e meccanica del periodo. Tra i pezzi più significativi spicca la Oscar Mister College 50 del 1967, uno dei primi modelli ad adottare il telaio “a tubone”, soluzione che migliorava rigidità e leggerezza. Accanto a essa, la Moto Morini Competizione 250 del 1960 e la Ducati Scrambler 250 del 1969 dimostrano come i costruttori locali sapessero già diversificare l’offerta, passando dai ciclomotori urbani ai mezzi pensati per l’uso sportivo e fuoristrada.

La mostra evidenzia anche il ruolo cruciale delle aziende di subfornitura. La produzione di motori della F.B. Minarelli e della Franco Morini ha alimentato quasi tutti i costruttori bolognesi, creando un ecosistema virtuoso dove la perizia artigianale incontrava lo slancio industriale. Questo sistema ha portato a risultati agonistici di rilievo, con vittorie nei Campionati Italiani Velocità e Record Mondiali di Velocità, confermando la vocazione sportiva della città.

Informazioni pratiche per la visita

L’apertura è fissata per sabato 28 novembre 2026 alle ore 14.00, con chiusura prevista il 6 giugno 2027. Per chi desidera un approfondimento tecnico guidato, domenica 29 novembre 2026 alle 16.00 è previsto un percorso specifico dedicato agli appassionati. L’ingresso alla mostra costa 5 euro (intero), mentre il ridotto speciale per i giovani tra i 19 e i 25 anni è di 2 euro. È possibile prenotare la visita guidata entro le 13.00 del venerdì precedente contattando il numero 051 2196930.

Il museo osserva i seguenti orari: martedì-venerdì dalle 9.00 alle 13.00; sabato e domenica dalle 10.00 alle 18.30. Lunedì chiuso. Presso il bookshop è disponibile il volume omonimo della mostra, utile per chi vuole studiare nel dettaglio le specifiche tecniche dei modelli esposti e la storia delle oltre venticinque aziende coinvolte nella rinascita industriale bolognese.