Una mostra a Bologna ripercorre il decennio d'oro delle moto leggere locali, tra ciclomotori sportivi, telai a tubone e marchi ancora oggi ricordati.

Dal 28 novembre 2026 al 6 giugno 2027 il Museo del Patrimonio Industriale di Bologna, nel Settore Musei Civici del Comune, ospita la mostra Moto bolognesi degli anni ’60. Una motorizzazione leggera per giovani e sportivi. Il percorso espone 34 motociclette provenienti da collezioni private, affiancate da fotografie d’epoca, depliant e manifesti pubblicitari originali.

L’allestimento si concentra su un decennio in cui l’utilitaria a quattro ruote si diffondeva nelle strade italiane e il settore delle due ruote doveva ridefinire il proprio ruolo. Il distretto meccanico bolognese rispose con modelli leggeri, pensati per i giovani e per chi cercava prestazioni sportive.

Il Codice del 1959 e il boom dei cinquantini

La svolta arriva nel 1959, quando il nuovo codice della strada regolamenta i ciclomotori fino a 50 cm³. Questi mezzi non richiedono targa né patente e possono essere guidati dai 14 anni. In dieci anni la loro produzione triplica e arriva a coprire i due terzi dell’intero mercato nazionale delle due ruote.

La moto diventa così un simbolo di emancipazione generazionale. Officine e fabbriche bolognesi propongono mezzi dalle linee scattanti, colori vivaci e consumi contenuti.

Nello stesso periodo operano tra Bologna e la provincia oltre venticinque costruttori. Tra i marchi più grandi figurano Ducati, Moto Morini e DEMM, mentre Italjet, Malanca e Malaguti emergono come nuovi protagonisti. Accanto a loro lavorano realtà artigianali e più piccole, con produzioni limitate nel tempo.

I modelli in esposizione: dal Competizione 250 allo ZiZi Zanzarino

Tra gli esemplari più significativi c’è la Moto Morini Competizione 250 del 1960, che all’epoca era la monocilindrica da Gran Premio più veloce al mondo. La Italjet Vampiro 50 del 1966 è il primo modello da competizione realizzato dalla casa di Leopoldo Tartarini.

La Oscar Mister College 50 del 1967 è il capostipite dei “tuboni”, con telaio portante monotubo che funge anche da serbatoio. Il telaio a tubone, che migliora rigidità e leggerezza, diventerà un cult negli anni Settanta e Ottanta. La Bicizeta Zanetti 50 del 1967 si smonta per il trasporto e ha il serbatoio integrato in un corpo unico con il fanale.

La Ducati Scrambler 250 del 1969 è un esemplare unico allestito su misura per Lucio Dalla, con motore preparato NCR, assetto ribassato e livrea del serbatoio in stile yankee. La Moto Morini Corsaro Regolarità 125 del 1969 è la versione fuoristrada della gamma Corsaro, prodotta dal 1959 al 1975. Chiude l’elenco la ZiZi Zanzarino 50 del 1970, con le sue “ruote basse”, uscita da un’azienda attiva per soli sette mesi.

Visite guidate, libro e prenotazioni

Domenica 29 novembre 2026 alle ore 16.00 si tiene il primo percorso guidato, intitolato Moto anni Sessanta. La partecipazione costa € 5, oltre al biglietto di ingresso al museo. La prenotazione va fatta entro le ore 13.00 del venerdì precedente, telefonando allo 051 2196930 o scrivendo a museopat@.

Al bookshop del museo è disponibile il volume Moto bolognesi degli anni ’60, al prezzo di copertina di € 15,00. Il libro affianca l’inquadramento storico-industriale alle schede di oltre venticinque marchi bolognesi.

La mostra è inserita nei cartelloni Autunno nei Musei e Festivamente del Comune di Bologna e rientra nelle azioni di promozione del Territorio Turistico Bologna-Modena, sostenute dalla Regione Emilia-Romagna. È l’ottavo capitolo del progetto Moto bolognesi, avviato dal museo nei primi anni Duemila, che ha censito circa cento aziende locali.