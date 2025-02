Il lancio della Moto Morini X-Cape 700 2025

La nuova Moto Morini X-Cape 700 2025 è pronta a fare il suo ingresso nel mercato motociclistico. La Casa di Trivolzio ha ufficializzato la data di arrivo nei concessionari, prevista per aprile 2025. Questo modello rappresenta un’evoluzione significativa nel segmento delle crossover, promettendo prestazioni elevate e un design accattivante. Gli appassionati di moto possono già iniziare a prepararsi per il debutto di questo nuovo gioiello su due ruote.

Versioni e caratteristiche della X-Cape 700

La Moto Morini X-Cape 700 2025 sarà disponibile in due versioni distinte. La prima opzione presenta cerchi in lega e gomme stradali, disponibile nella colorazione Black Ebony. La seconda versione, invece, è dotata di cerchi a raggi e gomme Pirelli Scorpion Rally STR, disponibile in tre livree: Red Passion, Carrara White e Black Ebony. Questa varietà di opzioni consente ai motociclisti di scegliere il modello che meglio si adatta alle proprie esigenze e preferenze stilistiche.

Prezzi e disponibilità

I prezzi della nuova Moto Morini X-Cape 700 2025 sono stati fissati a 7.190 euro per la versione con cerchi in lega e a 7.590 euro per quella con cerchi a raggi. Questi prezzi sono franco concessionario, il che significa che non includono eventuali costi aggiuntivi per la registrazione o l’assicurazione. Gli acquirenti interessati possono visitare il sito ufficiale di Moto Morini per ulteriori dettagli e per rimanere aggiornati sulle novità riguardanti questo modello.