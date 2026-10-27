La domenica del Gran Premio d'Australia a Phillip Island è stata annullata a causa della visibilità che impediva il volo dell'elicottero medico; i piloti hanno effettuato un giro di saluto e Phillip Island esce dal calendario.

Il circuito di Phillip Island, noto per la sua posizione scenografica e le infrastrutture di alto livello, è da anni uno dei poli principali per gli appassionati delle due ruote. Nato come sede fissa del Gran Premio d’Australia dopo anni di spostamenti, il tracciato ha consolidato la sua fama grazie a modifiche e adeguamenti che ne hanno elevato la sicurezza e l’attrattiva: oggi ospita strutture come un hotel a 5 stelle e un campo da golf, e offre punti panoramici apprezzati dal pubblico internazionale.

In pista le prestazioni sono sempre intense: il circuito vede medie velocistiche elevate, con valori intorno ai 174 km/h, e curve che favoriscono sorpassi spettacolari. Tuttavia, la sicurezza rimane prioritaria e in alcune circostanze questo influisce direttamente sul programma di gara, come è avvenuto durante l’ultimo weekend, quando le condizioni meteo hanno modificato l’esito della domenica di corsa.

Storia del tracciato e caratteristiche tecniche

Il Gran Premio d’Australia esordì nel panorama internazionale nel 1989, ma fu solo dal 1997 che Phillip Island divenne la sede permanente dell’evento. Il circuito, originariamente concepito come strada utilizzabile, è stato successivamente ristrutturato per rispettare standard internazionali: oggi è apprezzato sia per la velocità media che per il layout tecnico, che comprende curve molto impegnative come la 2 e la 3, dove spesso nascono tentativi di sorpasso serrati, e l’ultima curva che immette sul rettilineo principale dando l’ultima opportunità per manovre decisive.

Punti di forza per gli spettatori

Per il pubblico sono disponibili diverse opzioni di accesso: biglietti Grandstand per una visuale privilegiata, General Admission per un’esperienza più libera e pacchetti Hospitality per chi cerca comfort e servizi aggiuntivi. Queste soluzioni permettono a migliaia di fan di scegliere come seguire la gara, approfittando anche delle strutture offerte dall’area che completano l’offerta dell’evento.

Motivo della cancellazione delle gare e conseguenze immediate

La domenica del Gran Premio è stata annullata a seguito di condizioni di visibilità ridotta che hanno reso impossibile il volo dell’elicottero medico. In situazioni di questo tipo la presenza della copertura aerea per i soccorsi è considerata imprescindibile per la sicurezza dei piloti e per l’organizzazione di gare di livello mondiale, pertanto gli organizzatori hanno deciso di non svolgere le prove iridate della MotoGP, della Moto2 e della Moto3.

Giro di saluto e addio al tracciato

Nonostante l’annullamento delle competizioni, i piloti sono scesi in pista la domenica mattina alle 5:45 ora italiana per un giro di saluto dietro alla safety car, fermandosi poi sul rettilineo d’arrivo per salutare gli spettatori. Questo gesto ha rappresentato un momento simbolico di chiusura: il circuito di Phillip Island, dopo la giornata di gara interrotta, esce dal calendario iridato, segnando la fine di un’era per molti appassionati.

Vendita biglietti e responsabilità degli operatori

È importante sottolineare che l’organizzatore del campionato non si occupa direttamente dell’emissione dei biglietti per l’accesso ai circuiti. Le vendite sono gestite da rivenditori autorizzati: tra questi vengono coinvolti soggetti che raccolgono i dati necessari alla transazione e applicano i propri termini di vendita. I biglietti validi per l’ingresso sono emessi dalle società designate per ogni singolo circuito, che stabiliscono e controllano le condizioni di accesso: tali regole non sono decise dall’organizzatore del campionato né dai rivenditori.

Per chi segue gli eventi in futuro è consigliabile verificare sempre i canali ufficiali del promotor del circuito per informazioni su rimborsi, trasferimenti o condizioni di accesso, poiché le policy variano in base all’impianto e all’ente che gestisce la manifestazione. L’annullamento di una giornata di gara per motivi di sicurezza rimane una misura estrema ma essenziale per tutelare piloti e pubblico.

Il ritiro di Phillip Island dal calendario mondiale chiude un capitolo significativo nella storia delle gare su pista, mentre l’attenzione si sposterà sulle decisioni future degli organizzatori sul programma iridato. Nel frattempo, rimane forte il ricordo delle corse spettacolari che il tracciato ha offerto, e la speranza che in futuro nuove sedi possano raccogliere l’eredità di un luogo tanto iconico.