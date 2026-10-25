Pioggia improvvisa a Phillip Island cancella Moto2 e Moto3, la MotoGP parte alle 6.30 in diretta su Sky

Il weekend motociclistico di Phillip Island è stato colto di sorpresa dalla pioggia intensa, che ha costretto gli organizzatori a rivedere radicalmente l’intero palinsesto. La cancellazione delle gare di Moto2 e Moto3 è stata annunciata poco prima dell’inizio della sessione di prove, mentre la MotoGP di classe reggia è stata posticipata di quasi tre ore rispetto all’orario previsto.

Il maltempo che ha stravolto il programma

Alle prime ore della domenica, le immagini dei box mostrano una pista ancora bagnata e una pit lane chiusa al pubblico: il comitato tecnico ha stabilito che la pit lane non sarebbe stata aperta prima delle 6:00, rendendo impossibile lo start previsto per le 4:00. Dopo ulteriori valutazioni ha confermato che la gara di top class si sarebbe avviata intorno alle 6:30, una decisione dettata sia dalla sicurezza dei piloti sia dal nuovo orario di ora solare introdotto alle 3:00 della notte stessa.

Dettagli sul rinvio della MotoGP

Il ritardo di quasi tre ore ha permesso agli addetti di asciugare la pista e di garantire condizioni di gara accettabili. Nonostante la cancellazione delle categorie minori, la MotoGP è rimasta nella programmazione, con la promessa di trasmettere tutti gli aggiornamenti LIVE su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming sulla piattaforma NOW. Il pubblico potrà inoltre assistere a approfondimenti come il Paddock Live Show e la Race Anatomy subito dopo la conclusione della corsa.

Nuovo palinsesto televisivo e repliche

Dopo il traguardo, Sky Sport prevede una prima replica della gara alle 8:30, seguita da ulteriori playback alle 11:00, 14:00, 18:00 e 20:00 sul canale 208 del decoder. Chi non vuole perdersi nemmeno un singolo istante può usufruire dell’opzione On Demand, disponibile 24 ore su 24. Inoltre, la televisione in chiaro su TV8 offrirà la Moto3 alle 11:00, la Moto2 alle 12:15 e la MotoGP alle 14:00, permettendo a chi non ha abbonamento di recuperare le gare cancellate in differita.

Come seguire il weekend in streaming

Gli abbonati a Sky Sport possono accedere alla diretta anche tramite la sezione dedicata di Google Discover, ricevere aggiornamenti in real time su WhatsApp e rivedere gli highlight nella SkyLightsRoom. Le offerte promozionali di Sky sono evidenziate su tutti i canali, così da incentivare nuovi spettatori a provare il servizio durante l’evento.

Impatto per i tifosi e prospettive future

La decisione di annullare le gare di supporto ha lasciato un vuoto per gli appassionati di Moto2 e Moto3, ma la copertura prolungata della gara principale ha garantito un livello di intrattenimento elevato. La situazione evidenzia l’importanza di piani di emergenza per eventi all’aperto, soprattutto in periodi in cui l’ora solare può influire sugli orari di luce naturale. Gli organizzatori hanno già annunciato che il calendario delle prossime tappe terrà conto di questi fattori, per minimizzare le probabilità di simili interruzioni.