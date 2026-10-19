La Coppa Italia 2026/27 arriva con un format rivoluzionario e un calendario che parte dagli ottavi il 15 ottobre.

La 31ª edizione della Coppa Italia di hockey su ghiaccio avrà inizio nella stagione 2026/27 con una struttura completamente rinnovata. Dopo la decisione del Dobbiaco di ritirarsi dal campionato, la Federazione Italiana Sport del Ghiaccio (FISG) ha dovuto rivedere le regole, passando da una formula a quattro squadre qualificate a una che prevede tutte le 12 le compagini della Italian Hockey League (IHL).

Il nuovo percorso prevede tre fasi distinte – ottavi di finalequarti di finale e la Final Four – con partite di andata e ritorno (best of two) per i primi due turni, mentre le semifinali e la finale si giocheranno in gara unica. Questa disposizione garantisce più incontri, più emozioni e una maggiore partecipazione di club che prima erano esclusi.

Le squadre e il criteri di classificazione

Il ranking della stagione 2025/26 ha determinato le priorità per la nuova fase a eliminazione: 1) Caldaro, 2) Aosta, 3) Varese, 4) Pergine, 5) Appiano, 6) Alleghe, 7) Fassa, 8) Feltre, 9) Valpellice, 10) Fiemme, 11) Val Pusteria Junior. A seguito del ritiro del Dobbiaco, le prime cinque classifiche sono state promosse direttamente ai quarti di finale. Le restanti sei squadre – Alleghe, Fassa, Feltre, Valpellice, Fiemme e Val Pusteria Junior – dovranno invece affrontare gli ottavi di finale per conquistare il passaggio.

Calendario ufficiale e regole di svolgimento

Le prime sfide avranno luogo il 15 ottobre (partite di andata) e il 22 ottobre (ritorni). La formula prevede che, nella prima partita, non vengano disputati overtime né rigori; il risultato può anche terminare in pareggio. Solo se, al termine della gara di ritorno, le due squadre risulteranno a pari punti, si ricorrerà a supplementari e, se necessario, ai tiri di rigore.

I quarti di finale seguiranno il ritmo di 12 e 19 novembre mantenendo la medesima logica di confronti a due turni. I club più forti – Caldaro, Aosta, Varese, Pergine e Appiano – entreranno in campo contro i vincitori degli ottavi, dando vita a ulteriori scontri ad alta tensione.

Il culmine del torneo, la Final Four è previsto per il 16 e 17 gennaio 2027. In caso di assenza di un’organizzazione ospitante per queste due giornate, le semifinali saranno anticipate al 14 gennaio e la finale si giocherà il 17 gennaio. La discrezione sulla sede è ancora in fase di definizione, ma la FISG ha già annunciato che tutti gli incontri saranno trasmessi in diretta integrale su garantendo così la massima visibilità agli appassionati.

Partite di andata degli ottavi di finale

Alle ore 19:00 di giovedì 15 ottobre si apriranno le ostilità a Brunico, dove Val Pusteria Junior affronterà Alleghe. Le Civette di Pusteria, reduce dalla loro prima vittoria storica in IHL (4-2 contro Varese), cercano di consolidare il loro slancio, mentre Alleghe arriva al derby con tre sconfitte consecutive. Entrambe le realtà puntano a portare a casa tre punti cruciali per la classifica.

Contemporaneamente, nella stessa serata, Feltre scatenerà il proprio attacco contro Torre Pellice. I Picchi, dopo due sconfitte iniziali, hanno raccolto sei punti di fila, inclusi tre ottenuti sul ghiaccio dei Feltri con un netto 3-0. Il risultato dell’incontro dovrebbe fornire al Feltre l’impulso necessario per continuare la ripresa, mentre Torre Pellice spera di sfruttare il vantaggio del pubblico locale.

Il terzo match di andata vede Fiemme sfidare Fassa. I padroni di casa, finora con un solo successo (in overtime contro Alleghe) e tre sconfitte, considerano la Coppa Italia un’occasione per rilanciare la stagione. Il Fassa, tradizionalmente rivale storico, è tornato in forma dopo una vittoria netta 3-0 contro Appiano, che gli ha consentito di assicurarsi il terzo posto in classifica. La partita promette di essere un vero e proprio derby di valore.

Trasmissione, hosting e prospettive per la Final Four

La scelta di rendere la Coppa Italia integralmente disponibile su rappresenta una svolta importante per la visibilità del campionato italiano di hockey. Gli appassionati potranno seguire tutte le fasi del torneo dal proprio dispositivo, senza dover ricorrere a canali tradizionali.

Per quanto riguarda la Final Four la FISG sta valutando diverse città capofila. Se non dovesse emergere un’asta vincente entro i termini stabiliti, le semifinali saranno anticipate al 14 gennaio, garantendo comunque la conclusione del torneo entro la settimana successiva. Qualunque sia la sede, l’obiettivo resta quello di offrire uno spettacolo di alto livello, con le migliori quattro formazioni del paese che sfideranno per il trofeo più ambito dell’hockey italiano.

Il nuovo format promette avvicinamenti competitivi fra club di diversa levatura, una programmazione di partite che copre più mesi dell’anno e la possibilità per i tifosi di guardare in streaming l’intera avventura su. Il percorso verso il tricolore è appena iniziato, ma l’entusiasmo è già alle stelle.