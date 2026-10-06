Il Mugello torna nel calendario MotoGP 2026 con una data primaverile e grandi promesse per spettatori e team.

Il Gran Premio d’Italia torna a fare tappa al Mugello Circuit nel weekend del 28-30 maggio 2026, completando il recente rinnovo del contratto con la classe regina del motociclismo, il MotoGP. L’annuncio, atteso fin dal rinnovo fino al 2031, è stato ufficializzato oggi, confermando che la storica pista toscana rimarrà uno dei fulcri del campionato per i prossimi anni.

Il evento sportivo di livello mondiale rappresenta non solo un appuntamento tecnico per piloti e team, ma anche un vero e proprio richiamo turistico per la regione. La scelta delle date di fine maggio si sposa con il periodo più favorevole della primavera toscana, quando le campagne fioriscono e le temperature sono ideali per accogliere un pubblico numeroso.

Conferma della data: 28-30 maggio 2026 al Mugello Circuit

Il Mugello Circuit ha fissato il weekend del 28 al 30 maggio 2026 come nuovo appuntamento con il MotoGP. Questa finestra temporale è stata selezionata per rispettare la tradizione del calendario italiano e per garantire condizioni meteo ottimali, riducendo il rischio di piogge improvvise che potrebbero compromettere lo spettacolo. L’organizzazione ha sottolineato la volontà di mantenere continuità con gli anni precedenti, garantendo una programmazione stabile per fan, sponsor e squadre.

Intervento di Paolo Poli, CEO e Direttore del Mugello Circuit

Paolo Poli ha dichiarato che la data scelta “è in linea con la tradizione” e aggiunge che l’evento si svolgerà “nel periodo più bello dell’anno per la campagna toscana, oltre ad un clima favorevole”. Il dirigente ha inoltre evidenziato l’obiettivo di “valorizzare il territorio” e di migliorare l’esperienza di tutti gli stakeholder: piloti, team e spettatori.

Il record di presenze del 2025 e le aspettative per il 2026

Nel 2025 il Gran Premio d’Italia al Mugello ha registrato un picco storico: 178.723 spettatori totali durante il weekend di gara, il più alto mai conseguito nella storia dell’evento. Questo risultato ha confermato l’appetito del pubblico per un tracciato veloce e spettacolare. Per il 2026, gli organizzatori mirano a superare quel numero, puntando a nuovi servizi di accoglienza, aree dedicate ai fan e iniziative di sostenibilità che possano attrarre sia il pubblico locale che quello internazionale.

Impatto sul territorio toscano e sulle stagioni di gara

Il turismo sportivo generato dal GP è una fonte significativa di reddito per la Toscana. Hotel, ristoranti e attività commerciali beneficiano dell’afflusso di migliaia di visitatori. Inoltre, la stagione primaverile coincide con altre manifestazioni culturali della regione, creando sinergie che amplificano l’effetto positivo sull’economia locale. Il Mugello, con la sua tradizione di 50 anni dal primo Gran Premio motociclistico, resta un simbolo di eccellenza e di sinergia fra sport e territorio.