Ning Service: la rete globale di CATL per riparazioni veloci ed economiche

Il settore delle auto elettriche sta vivendo una rivoluzione senza precedenti, e CATL, il colosso cinese delle batterie, è in prima linea. Durante l’evento Ning Day 2026 tenutosi ad Haikou, in Cina, l’azienda ha presentato un piano ambizioso per trasformare il mercato delle riparazioni delle batterie.

Entro la fine del 2026, CATL intende aprire 100 centri di assistenza in tutto il mondo, promettendo di ridurre i costi di riparazione fino a dieci volte e di restituire l’auto al cliente in meno di 72 ore.

La tecnologia dietro Ning Service

Il cuore del progetto è Ning Service una rete di centri di riparazione che utilizza tecnologie avanzate per intervenire sulle batterie danneggiate. La tecnica cell-to-pack permette di sostituire le singole celle danneggiate invece dell’intero pacco batteria, riducendo significativamente i costi.

Nei nuovi centri, il lavoro è affidato in buona parte a bracci robotizzati capaci di tagliare, verniciare e applicare adesivi sulle batterie senza intervento umano, riducendo tempi e margini di errore. Questo approccio innovativo permette di abbattere i costi da circa 13.600 euro a soli 1.360 euro per intervento.

L’espansione globale

Attualmente, la rete conta otto centri già attivi in Cina e due sedi internazionali, una in Norvegia e una a Istanbul. Il servizio, inizialmente riservato alle auto con batterie CATL, si è ora aperto a tutti i modelli elettrici, coprendo il 76,8% delle auto elettriche vendute in Cina.

Furgoni mobili per riparazioni rapide

Accanto ai centri fissi, CATL ha presentato una flotta di furgoni officina completamente elettrici con un’autonomia dichiarata fino a 800 chilometri. Questi mezzi mobili sono in grado di eseguire 30 tipi di diagnosi diverse e 50 interventi di riparazione coprendo fino al 90% dei casi che non richiedono uno smontaggio approfondito della batteria.

I furgoni mobili riducono ulteriormente i tempi di intervento, portandoli a sole 48 ore per i casi meno complessi. Questo servizio è particolarmente utile per le riparazioni che non richiedono un intervento approfondito, come il ripristino di connettori o la verifica del software di gestione della batteria.

CATL non ha ancora reso pubblico un listino prezzi dettagliato, lasciando intendere che i costi verranno calcolati caso per caso a seconda del modello e del tipo di guasto. Tuttavia, l’azienda ha già dimostrato di poter offrire soluzioni economiche e accessibili a tutti, rivoluzionando il mercato delle riparazioni per auto elettriche.