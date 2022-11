Il SEMA Show di Las Vegas è il luogo di incontro annuale per la preparazione delle auto negli Stati Uniti, che ha visto per protagoniste le Nissan Ariya Woody e Sunny pickup retrofit. È un evento colorato, che vede anche il passaggio della meccanica spinto all’estremo.

Ma è arrivato il momento dell’elettrificazione e i produttori intendono approfittarne per dimostrare che la preparazione è altamente compatibile con la mobilità senza emissioni.

Nissan Ariya Woody e Sunny pickup retrofit: il programma per il SEMA Show

In attesa di conoscere il programma degli altri costruttori, è Nissan che si esprime e svela in anticipo le sue due macchine. Il primo è nientemeno che un Ariya vestito da Surf Woodie Wagon, uno stile che ricorda la struttura in legno a vista di alcuni furgoni e station wagon americani degli anni Trenta.

Secondo Nissan, questa Ariya, progettata da Tommy Pike Custom, cercherà di accendere il dibattito e l’immaginazione sulla personalizzazione delle auto elettriche. Una missione che sicuramente riuscirà a portare a termine, lasciamo a voi il compito di giudicare…

Un pick-up Datsun con un cuore Nissan Leaf

Ma sarà il Datsun Sunny Truck a riscuotere il maggior successo nello stand Nissan di Las Vegas. Sempre personalizzato da Tommy Pike, questo Sunny Truck è dotato di un gruppo propulsore completo Nissan Leaf. Ha una batteria da 40 kWh e un motore da 150 CV con 320 Nm di coppia, ma continua a essere abbinato alla trasmissione originale 56A. L’asse posteriore è basato su molle a balestra rinforzate, mentre l’asse anteriore è basato sulla Nissan 240SX S13.

Lo stile comprende l’immancabile body kit Hakotora, che funziona sempre, e i dischi aerodinamici Rotiform. L’intero pacchetto è vestito con la tradizionale livrea storica Brock Racing Enterprises che ricopriva le auto da competizione Datsun. Alla prossima settimana per altre sorprese elettriche al Sema Show.

