Nissan Qashqai E power: interni, dimensioni e scheda tecnica

Due motori, uno elettrico che spinge e uno a benzina che genera elettricità e una batteria: sono queste le componenti di uno dei sistemi ibridi full più interessanti attualmente sul mercato. Sotto il cofano della Nissan Qashqai debutta l’e-Power, una tecnologia brevettata dalla Casa giapponese che promette di sposare i vantaggi di un’auto elettrica alle comodità di un’auto a benzina.

Vediamo in dettaglio la scheda tecnica di questa nuova auto.

Nissan Qashqai: il nuovo E Power

Quello che distingue l’e-Power da tutti gli altri sistemi ibridi full sul mercato è il motore a benzina, in questo caso un 1.5 tre cilindri da 158 CV. Questo motore a benzina si occupa esclusivamente di generare l’energia elettrica che va a ricaricare la batteria o che viene sfruttata dal motore elettrico per garantire il movimento dell’auto.

In altre parole, non è lui che spinge le ruote.

Quando la batteria è completamente carica, il motore termico si spegne e la macchina procede esclusivamente con la carica della batteria. Quando si accelera invece, l’energia necessaria al motore elettrico arriva sia dal motore termico che dalla batteria. È quindi sempre il motore elettrico da 190 CV e 330 Nm di coppia a muovere la macchina, alimentato da un pacco batterie agli ioni di litio da 2,1 kWh collocato sotto i sedili posteriori.

Essendo un’elettrica, appena si sfiora l’acceleratore la Qashqai e-Power scatta decisa grazie alla coppia a disposizione fin da zero giri, con una spinta decisa e intensa.

Per quello che riguarda il comfort di marcia ottimo anche il lavoro sugli ammortizzatori e sull’assetto in generale, che hanno un’escursione lunga e assorbono in maniera controllata e mai brusca le irregolarità.

Dietro il volante non ci sono le tipiche palette per cambiare marcia o per regolare l’intensità del freno motore.

Quest’ultima può essere tarata su tre livelli.

Prezzi della Nissan Qashqai E Power

La nuova Nissan Qashqai e-Power è già ordinabile nelle concessionarie con prezzi a partire da 36.270 euro. Sono cinque gli allestimenti proposti: Acenta, Business, N-Connecta, Tekna e Tekna+, con una differenza di circa 9.000 euro tra quello base e il top di gamma. La macchina è omologata come ibrida e può beneficiare della sosta gratuita sulle strisce blu all’accesso alle ZTL.

