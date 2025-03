Il nuovo pneumatico all seasons di Norauto combina tecnologia avanzata e materiali sostenibili per una mobilità responsabile.

Un passo avanti nella mobilità sostenibile

Nel contesto attuale, dove la sostenibilità è diventata una priorità per molti automobilisti, Norauto ha lanciato il suo innovativo pneumatico 4 SEASONS 2. Questo prodotto rappresenta il culmine di oltre 30 anni di esperienza nel settore, combinando tecnologia all’avanguardia e un forte impegno per l’ambiente. La nuova generazione di pneumatici all seasons è stata progettata per rispondere alle crescenti esigenze di mobilità sostenibile, offrendo prestazioni eccellenti in tutte le condizioni atmosferiche.

Caratteristiche distintive del 4 SEASONS 2

Il pneumatico 4 SEASONS 2 si distingue per la sua versatilità e durata. Grazie a un’aderenza ottimale su suolo asciutto, bagnato e innevato, questo pneumatico ha ottenuto la classe di efficienza B, garantendo sicurezza e prestazioni elevate. Inoltre, è progettato per durare fino a 50.000 chilometri per i veicoli tradizionali e 30.000 chilometri per quelli elettrici, un risultato che testimonia l’affidabilità del prodotto.

Un altro aspetto innovativo è l’uso di materiali bio-based, che costituiscono il 34% della composizione del pneumatico. Questo include oli vegetali e silice derivata dal chicco di riso, che non solo migliorano le prestazioni, ma riducono anche l’impatto ambientale della produzione. La struttura rinforzata del pneumatico è stata progettata per supportare il peso maggiore delle vetture elettriche, ottimizzando al contempo l’autonomia della batteria.

Performance e sicurezza in ogni condizione

Il design del battistrada del 4 SEASONS 2 è stato sviluppato per garantire un’eccellente evacuazione dell’acqua, riducendo il rischio di aquaplaning. Con una resistenza all’aquaplaning superiore del 7,6% rispetto alla generazione precedente, questo pneumatico offre prestazioni sicure anche in condizioni di pioggia intensa. Le scanalature specificamente progettate assicurano una tenuta di strada precisa sulla neve, rendendolo ideale per l’uso invernale.

Inoltre, Norauto ha effettuato test approfonditi per garantire che le prestazioni rimangano costanti nel tempo, anche in condizioni di usura avanzata. Questo approccio alla sostenibilità non solo offre vantaggi economici per l’utente, ma contribuisce anche a una riduzione dei consumi, rendendo il 4 SEASONS 2 una scelta responsabile per il futuro della mobilità.

Disponibilità e compatibilità

Il 4 SEASONS 2 è disponibile in diverse misure, coprendo un’ampia gamma di veicoli, dai SUV alle city car, inclusi i veicoli commerciali leggeri con la versione 4 SEASONS VAN 2. Questa versatilità lo rende una soluzione universale per le moderne esigenze di mobilità, compatibile con motorizzazioni termiche, ibride ed elettriche.

Per scoprire la misura adatta al tuo veicolo e approfittare di tutti i vantaggi offerti dal nuovo 4 SEASONS 2, visita il sito Norauto o il centro assistenza più vicino. Con il 4 SEASONS 2, Norauto non solo offre un prodotto di alta qualità, ma promuove anche un futuro più sostenibile per la mobilità.