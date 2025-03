Nuova Dacia Sandero: restyling e innovazioni per il 2026

Un restyling atteso per la Dacia Sandero

La nuova Dacia Sandero si appresta a un significativo restyling che promette di rinnovare non solo l’estetica, ma anche la tecnologia della berlina compatta. Le recenti foto spia, scattate in una struttura di collaudo in Germania, mostrano un prototipo avvolto in pellicole camouflage, suggerendo che il design subirà modifiche sostanziali. Questo aggiornamento è fondamentale per affrontare la seconda parte della vita commerciale del modello, mantenendo la Sandero competitiva nel mercato.

Novità nel design e nella tecnologia

Il restyling della Dacia Sandero si concentrerà principalmente sulla parte anteriore e posteriore del veicolo. Tra le modifiche più evidenti ci sono i gruppi ottici e i paraurti ridisegnati, che allineeranno la berlina compatta alla nuova filosofia stilistica del marchio Dacia, già visibile in modelli come il Duster e il Bigster. Inoltre, l’aggiornamento non riguarderà solo l’estetica, ma anche l’equipaggiamento tecnologico, con un sistema di infotainment più avanzato e dispositivi di sicurezza aggiornati. Tra le novità, si prevede l’introduzione di funzioni di guida semi-autonoma di livello 2, disponibili sia di serie che come optional.

Motorizzazioni e sostenibilità

Un altro aspetto cruciale del restyling riguarda l’aggiornamento della gamma motori, che segna un passo importante verso l’elettrificazione. Oltre ai tradizionali propulsori a benzina e GPL, la nuova Dacia Sandero adotterà tecnologie ibride, con tutte le versioni che potrebbero ottenere il badge ECO, seguendo la linea già adottata per altri modelli della gamma. Questo cambiamento non solo migliorerà l’efficienza del veicolo, ma risponde anche alla crescente domanda di soluzioni più sostenibili nel settore automobilistico.

La presentazione ufficiale della nuova Dacia Sandero è prevista per la seconda metà del 2025, con il lancio commerciale che seguirà poco dopo, portando il modello nelle concessionarie nel 2026. Con queste novità, la Sandero si prepara a un’importante evoluzione, e resta da vedere come il mercato accoglierà queste innovazioni. Gli appassionati e i potenziali acquirenti sono invitati a esprimere le proprie opinioni su questo restyling, che promette di rendere la berlina di casa Dacia ancora più attraente.