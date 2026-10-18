Majorette svela tre nuove collezioni 1:64 con cinque esemplari ciascuna, dedicate a Golf GTI, Mini Icons e Lancia Delta, a Bologna dal 22 al 25 ottobre.

Il mondo dei modellini in scala 1:64 continua a conquistare gli appassionati adulti, e Majorette ha colto il momento lanciando tre confezioni multiple da cinque pezzi, pensate per essere esposte in eleganti showroom. Le nuove Collection non sono più semplici singoli modellini, ma veri e propri capitoli tematici che tracciano l’evoluzione di tre icone dell’industria automobilistica. L’annuncio è stato effettuato durante il Salone “Auto e Moto d’epoca” di Bologna, evento previsto dal 22 al 25 ottobre, dove le collezioni saranno presentate nello stand ufficiale di Majorette.

Golf GTI: la leggenda di Wolfsburg in cinque versioni

Versioni storiche

Il primo set rende omaggio alla Volkswagen Golf GTI attraversando le sue decadi di successo. La cinquina parte da una prima generazione dipinta in un vivace rosso pastello seguita da una variante speciale in bianco con la scritta “35 Jahre” in rosso brillante sul cofano. Queste due proposte mostrano come la GTI abbia iniziato il suo percorso di leggenda sportiva.

Versioni recenti

Il salto temporale prosegue con una Golf moderna in grigio scuro metallizzato caratterizzata da grafiche a nido d’ape sui fianchi e dal numero 40 in contrasto sul tetto, simbolo di quattro decenni di storia. Si aggiungono poi due declinazioni più recenti: una in candido bianco puro e una in rosso intenso con tetto panoramico scuro, entrambe con profili di ruote che valorizzano i passaruota generosi del modello.

Mini Icons: tradizione britannica e grafiche contemporanee

Le classiche

Il set Mini Icons inizia con due versioni storiche: una Mini in verde scuro con accenti bianchi, e una in rosso amaranto adornata da una Union Jack che copre l’intero tetto, un chiaro riferimento al patrimonio britannico del marchio. Entrambe le mini sono tra i due soggetti “Exclusive” della collezione, evidenziando l’attenzione di Majorette a dettagli unici.

Le moderne

Le versioni più recenti mostrano una Mini bianca impreziosita da elaborate grafiche geometriche ispirate agli orologi, mentre la variante in grigio metallizzato presenta il classico tetto a scacchiera, tipico delle versioni da competizione. A completare la cinquina troviamo una Mini in blu che funge da capo della collezione, decorata con motivi di graphic art che ne esaltano il carattere contemporaneo.

Lancia Delta HF Integrale: cinque livree per l’icona italiana

Dettagli di design

La terza confezione è dedicata interamente alla Lancia Delta HF Integrale del 1992, proposta in cinque sofisticate tinte. La prima versione si apre con il vivace giallo ginestra seguita da un elegante blu scuro attraversato da una sottile striscia chiara longitudinale. Al centro domina il tradizionale rosso acceso accompagnato da una versione bianca di pura eleganza. La sequenza si chiude con un’ulteriore variante in blu creando una gradazione cromatica completa.

Ogni modello è dotato di cerchi ben profilati che riempiono i passaruota, conferendo alla miniatura un alto livello di fedeltà. Inoltre, tutti gli esemplari presentano almeno una parte mobile – cofano o portiere – consentendo esposizioni dinamiche e personalizzabili. Questa attenzione al dettaglio rende la collezione una vera storia di metallo per gli estimatori della Lancia.

Le tre collezioni saranno esposte nello stand Majorette durante la kermesse “Auto e Moto d’epoca”, tenutasi a Bologna dal 22 al 25 ottobre. L’allestimento prevede ambienti espositivi che valorizzano le caratteristiche uniche di ciascuna cinquina, offrendo ai visitatori l’opportunità di ammirare da vicino la qualità artigianale dei modellini. Per i collezionisti, questi set rappresentano non solo un omaggio storico, ma anche un invito a costruire nuove esposizioni tematiche, celebrando quattro decenni di innovazione automobilistica.