Novità fiscale: deducibilità al 90 % per auto elettriche e ibride dei rappresentanti di commercio

Il disegno di legge di bilancio 2027-2029 ha introdotto una svolta per gli agenti e i rappresentanti di commercio che utilizzano veicoli per la propria attività. Articolo 22 prevede un nuovo regime dedicato alle auto elettriche e ibride, con l’obiettivo di sostenere la transizione verso mobilità più pulita. Tale provvedimento si inserisce in un contesto in cui le agevolazioni fiscali per le autovetture erano rimaste sostanzialmente statiche per diversi esercizi. Ora, però, il legislatore ha deciso di riservare un trattamento più gradito a chi sceglie soluzioni a emissione zero o ridotta, al fine di incentivare l’adozione di tecnologie sostenibili nel settore commerciale.

Incentivi per veicoli elettrici e ibridi: deducibilità al 90 % e tetto a 35.000 €

Per le auto elettriche e ibride acquistate da agenti di commercio, la percentuale di deducibilità dei costi è passata dall’80 % all’90 %. Parallelamente, il plafond fiscale riconosciuto per il valore dell’autovettura è stato innalzato da 25.822,84 € a 35.000 €, consentendo un beneficio economico più consistente. Questa doppia misura – aumento della quota deducibile e rialzo del limite di costo – rende l’investimento in veicoli a propulsione alternativa nettamente più conveniente rispetto al passato, favorendo così una più rapida diffusione di flotte aziendali green.

Limiti per locazione e noleggio rimangono invariati

Nonostante le novità per l’acquisto, il massimale per le spese di locazione e noleggio resta fissato a 5.164,57 € annui per ciascun agente. Questo valore coincide con il tetto già in vigore e dimostra che la norma ha scelto di concentrare gli incentivi sull’acquisto diretto di veicoli a basse emissioni, senza estendere ulteriori benefici al leasing. L’obiettivo è quindi incentivare la proprietà di mezzi elettrici o ibridi piuttosto che il loro utilizzo temporaneo, mantenendo stabile il regime per le forme di finanziamento più comuni.

Regime per le autovetture a alimentazione tradizionale

Le auto con alimentazione convenzionale (benzina o diesel) non beneficiano di alcuna variazione: la deducibilità resta all’80 % e il tetto di costo fiscalmente riconosciuto continua a essere di 25.822,84 €. In pratica, per chi non vuole o non può passare a soluzioni elettriche o ibride, la normativa non introduce cambiamenti rispetto agli anni precedenti. Questo approccio mantiene un equilibrio, premiando le scelte più ecologiche senza penalizzare chi per necessità operative o logistiche resta legato a motori tradizionali.

Impatto pratico per gli agenti e rappresentanti di commercio

Dal punto di vista operativo, le nuove disposizioni rappresentano un vantaggio economico immediato per chi decide di rinnovare la propria flotta con veicoli e-motion o plug-in hybrid. La maggiore deducibilità riduce l’imponibile fiscale, mentre il nuovo plafond consente di ammortizzare un investimento più elevato senza superare il limite previsto. In termini di bilancio aziendale, ciò si traduce in un risparmio potenziale che può essere reinvestito in attività di vendita o in ulteriori miglioramenti tecnologici. L’iniziativa, dunque, non è solo un incentivo fiscale, ma un vero e proprio stimolo per accelerare la modernizzazione del parco auto del settore commerciale.