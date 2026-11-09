Dodge riporta le Charger nella NASCAR Cup 2027, con Kaulig Racing pronta a sfidare la Daytona 500.

Nel 2012 Dodge si ritirò dalla NASCAR dopo aver celebrato il campionato vinto da Brad Keselowski con il team Penske Racing. Quell’epoca rimane viva nella memoria dei tifosi, soprattutto per la vittoria nella storica Daytona 500, che ha chiuso in bellezza un lungo percorso di successi in una delle serie più competitive del mondo.

Ora, quasi quindici anni dopo, il marchio americano annuncia il ritorno in grande stile: le Dodge Charger saranno nuovamente in rosa alla Daytona 500, in programma per il 21. L’annuncio è stato reso pubblico al SEMA Show di Las Vegas, suscitando subito un’ondata di entusiasmo tra gli appassionati e gli addetti ai lavori.

Annuncio al SEMA Show di Las Vegas

Durante la presentazione, i dirigenti di Stellantis North America hanno confermato che il ritorno di Dodge è stato programmato per la stagione 2027. Il responsabile dei marchi statunitensi, Tim Kuniskis, ha sottolineato come la decisione sia stata presa con una rapidità insolita per il settore: “Tutti dicevano che era impossibile tornare entro un anno. Noi rispondevamo: ‘Vedrete’”.

Strategia di sviluppo e tempi di esecuzione

Kuniskis ha spiegato che la squadra avrebbe potuto impiegare tre anni per la pianificazione, i test e la messa a punto, ma ha preferito un approccio più aggressivo, affermando che la “lentezza non è mai stata parte del DNA di Dodge”. Il motto interno, “Let’s F**** Go”, sintetizza lo spirito di velocità e determinazione con cui il progetto è stato portato avanti, riducendo così i tempi di sviluppo senza compromettere la qualità tecnico-sportiva.

Kaulig Racing: la nuova casa per le Charger

Il team Kaulig Racing, già impegnato nella Truck Series con il marchio RAM, sarà il protagonista di questa avventura. Per il 2027 la scuderia presenterà due auto badge Dodge, segnalando una partnership strategica che punta a capitalizzare l’eredità del marchio nella NASCAR Cup Series. La scelta di Kaulig è stata motivata dal suo storico impegno nel promuovere nuovi costruttori e dalla capacità di gestire squadre competitive su più livelli.

Piloti confermati e ipotesi di ritorno

I piloti attualmente in forza al team, AJ Allmendinger e Ty Dillon, sono attesi per continuare nella nuova configurazione. Tuttavia, la dirigenza ha lasciato spazio a possibili variazioni: la disponibilità di Brad Keselowski, ultimo campione in una Dodge, potrebbe portare a un ritorno sul volante, aggiungendo un elemento di grande richiamo per i fan. L’annuncio definitivo dei piloti sarà effettuato durante l’ultima gara della stagione 2026, all’Homestead-Miami Speedway.

Impatto sul panorama della NASCAR Cup Series

Il direttore esecutivo della NASCAR, Steve O’Donnell, ha definito il ritorno di Dodge una “pietra miliare” per lo sport. In sua dichiarazione, O’Donnell ha evidenziato come la partecipazione del marchio dimostri fiducia nella Serie e offra nuovi spunti di entusiasmo ai tifosi: “La collaborazione tra NASCAR, Tim Kuniskis e l’intero team Stellantis è stata a dir poco fenomenale”. Il coinvolgimento di un produttore storico come Dodge promette di arricchire ulteriormente le gare, facendo leva sulla capacità della NASCAR di esibire i più grandi marchi al mondo su una piattaforma di spettacolo ad alta velocità.

Con le Dodge Charger pronte a scattare al via della Daytona 500, il 2027 si prospetta come una stagione di rinnovata competitività e di ritorni emotivi per tutti gli appassionati di motori americani. L’attesa è già alle stelle, e la domanda che tutti si pongono è: riuscirà la nuova avventura a riconquistare il podio così come nel lontano 2012? Solo il tempo lo dirà, ma la determinazione già espressa suggerisce un percorso di grande ambizione e velocità.