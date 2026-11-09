Yangwang Altior: la berlina elettrica di lusso di BYD

BYD ha presentato ad Abu Dhabi la Yangwang Altior, berlina elettrica di lusso lunga 5,60 metri con quattro motori, interni in giada e seta e due frigoriferi. In Cina il prezzo parte da 2.080.000 yuan.

BYD ha presentato ad Abu Dhabi la Yangwang Altior, la nuova berlina elettrica di fascia altissima del suo marchio di lusso Yangwang. Con questo modello il gruppo cinese vuole portare il lusso made in China a un livello superiore e sedersi allo stesso tavolo di Rolls-Royce e Bentley. La ricetta comprende quattro motori elettrici, oltre 1.000 km di autonomia dichiarata secondo il ciclo cinese CLTC, 39 altoparlanti e due frigoriferi.

Il debutto arriva in una settimana già intensa per Yangwang, che pochi giorni prima aveva fissato il record mondiale di velocità per un’auto di produzione a 503,17 km/h. Questa volta la velocità passa in secondo piano rispetto al comfort. Il nome Altior, in latino, significa “più alto”.

Lo sviluppo è durato tre anni. Per lo stile i designer si sono ispirati al ding, un antico vaso cerimoniale cinese in bronzo associato a forza e dignità.

Dimensioni da limousine: 5,60 metri e un passo di 3,50

La Altior misura 5.600 mm di lunghezza, 2.030 mm di larghezza e 1.590 mm di altezza, con un passo di 3.500 mm. È un po’ più lunga di una Rolls-Royce Phantom a passo standard. Una linea di carrozzeria lunga 4,8 metri percorre la fiancata.

Il frontale è dominato da una grande griglia con elementi lucidati uno per uno, disposti in modo da riflettere la luce da diverse angolazioni. Quando il proprietario si avvicina, dodici elementi luminosi ruotano e si accendono in sequenza.

Le porte si aprono fino a 80 gradi all’anteriore e a 90 gradi al posteriore, dove l’apertura è controvento per facilitare salita e discesa. Nelle portiere trovano posto ombrelli su misura. I cerchi da 21 pollici hanno un disegno a disco e una finitura lucida.

Quattro motori e sospensioni che leggono la strada

La trazione è affidata a quattro motori elettrici gestiti in modo indipendente, capaci di regolare la coppia su ogni ruota più di 100 volte al secondo. BYD non ha ancora comunicato i dati di potenza.

La configurazione consente manovre particolari, come la rotazione sul posto. È prevista anche una funzione di galleggiamento d’emergenza, pensata per aiutare il conducente a uscire dall’abitacolo se la vettura finisce accidentalmente in acqua.

Le sospensioni sono completamente attive e lavorano insieme a una telecamera che legge il fondo stradale davanti all’auto. Il sistema regola l’assetto in tempo reale per isolare l’abitacolo da sconnessioni e rollio in curva.

L’autonomia dichiarata supera i 1.000 km, ma il dato è misurato sul ciclo CLTC, più indulgente degli standard WLTP ed EPA. Con quei protocolli il valore sarebbe sensibilmente più basso.

Giada Hetian, seta e 48 elementi decorativi

All’interno le bocchette di aerazione sono rifinite in giada Hetian gialla. I rivestimenti uniscono il ricamo tradizionale di Suzhou a perforazioni di precisione. Fili di seta divisi disegnano motivi a nuvola, ripresi da decori di nuvole e tuoni nelle zone forate.

Nell’abitacolo sono distribuiti 48 elementi decorativi in 11 posizioni. Per ottenere il riflesso della luce desiderato sono servite oltre 30 revisioni del design. Gli ingegneri hanno curato anche gli interruttori metallici, colpendoli con piccoli martelli per confrontarne suono e sensazione al tatto.

Completano l’arredo la pelle semianilina a pieno fiore, i tappetini in pura lana e le finiture in legno naturale.

Quattro posti pensati per chi viaggia dietro

La configurazione è a quattro posti e mette al centro i passeggeri posteriori. Lo spazio per le ginocchia è di 354 mm, quello per le gambe di 1.209 mm. I sedili posteriori, ispirati all’aviazione e a gravità zero, hanno un massaggio meccanico con quattro testine sferiche.

Una modalità relax dedicata attiva tutto con un solo pulsante: gli schienali si reclinano, i poggiagambe si sollevano, le tendine si chiudono e l’illuminazione ambientale si attenua. Fanno parte del pacchetto anche massaggio e diffusione di fragranze.

Audio: 39 altoparlanti, con tweeter che ruotano e si sollevano all’avvio.

39 altoparlanti, con tweeter che ruotano e si sollevano all’avvio. Intrattenimento: schermo motorizzato a soffitto da 21,4 pollici, utilizzabile anche per le videochiamate.

schermo motorizzato a soffitto da 21,4 pollici, utilizzabile anche per le videochiamate. Frigoriferi: due, di cui quello posteriore da 5,5 litri in grado sia di raffreddare sia di riscaldare.

due, di cui quello posteriore da 5,5 litri in grado sia di raffreddare sia di riscaldare. Bagagliaio: 532 litri.

Prezzo in Cina e incognite per l’estero

In Cina il listino parte da 2.080.000 yuan, pari a quasi 280.000 euro al cambio attuale. Prestazioni e disponibilità fuori dal mercato cinese non sono ancora state comunicate. Per capire come la Altior si posizionerà davvero rispetto alle rivali europee mancano quindi due elementi: i dati di potenza e accelerazione e un valore di autonomia misurato con un ciclo di omologazione più severo del CLTC.