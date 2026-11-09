Tullio Barzaghi ha percorso più di 129 000 km con la sua Citroën C‑Zero, dimostrando che le prime citycar elettriche possono essere affidabili e sostenibili.

Da Como, Tullio Barzaghi ha fatto dell’eco-compatibilità uno stile di vita integrato: impianto fotovoltaico, giardino rigenerativo e insegnamento di biodanza sono solo alcuni dei suoi impegni. All’interno di questo contesto, la sua Citroën C-Zero è diventata la compagna di viaggio più fedele, ormai quasi a centomila chilometri dal primo chilometro percorso.

Un chilometraggio che parla da sé

Barzaghi percorre circa 10-11 mila chilometri all’anno, cifra in linea con la media italiana, ma cerca sempre di privilegiare treno o metro quando possibile. La sua flotta familiare comprende una Renault Clio station wagon, ma è la piccola C-Zero a essere considerata il veicolo di riferimento, definito dallo stesso proprietario come “la mia auto”. Acquistata usata da un privato con 24-26 mila km all’attivo, il contachilometri segna ora 128-129 mila km, di cui più di 100 000 percorsi negli ultimi otto anni.

Da una Mia Electric a una C-Zero più longeva

Il percorso di Barzaghi nell’ev ha inizio nel 2012 con una Mia Electric, dotata di una batteria da 8 kWh e di una gestione dei moduli ritenuta “davvero problematica”. Dopo sei anni, circa 65 000 km e una batteria parzialmente rinnovata, la vettura è stata rivenduta. È stato allora che la Citroën C-Zero è entrata in scena, dimostrando una robustezza capace di superare l’uso quotidiano senza interruzioni significative.

Manutenzione minima, costi ridotti

Il confronto con la Renault Clio è lampante: la Clio ha richiesto cambi di batterie, freni, pastiglie e numerosi interventi sia in garanzia che fuori, con una spesa continua. Al contrario, la C-Zero ha richiesto soltanto la sostituzione periodica del filtro abitacolo. I freni sono stati controllati più volte ma non hanno mai necessitato di ricambio, confermando che meno componenti meccaniche = meno manutenzione.

La batteria a 14 anni di vita

Con circa 14 anni di età, la batteria originale da 13 kWh ha visto la sua capacità scendere a circa 10 kWh. Nonostante la riduzione, Barzaghi riesce ancora a percorrere 6,5-7 km per kWh, corrispondenti a 55-60 km con una carica. In inverno, con il riscaldamento acceso, l’autonomia cala a circa 50 km. Per compensare, Barzaghi sfrutta la possibilità di ricaricare gratuitamente al centro di biodanza dove insegna.

Ricarica pratica e prospettive di riuso

Alla sede di lavoro, utilizza un cavo dedicato con presa Schuko da 16 A; in due ore la batteria si ricarica completamente, rispondendo alle esigenze quotidiane. Guardando al futuro, Barzaghi vede nella batteria usata un potenziale per l’accumulo domestico, ma la normativa italiana rende difficile il riutilizzo a causa di costi, assicurazioni e certificazioni. Altri paesi, come la Polonia, hanno approcci più snelli per la sperimentazione di retrofit, mentre in Italia la burocrazia è ancora un ostacolo.

Un sacrificio poco riconosciuto

Barzaghi denuncia l’assenza di campagne o incentivi specifici per i primi pionieri delle Auto elettriche, come la C-Zero o la Peugeot iOn. “Siamo stati noi a sperimentare quando quasi nessuno credeva nella tecnologia”, afferma, rimarcando che, nonostante la scarsa attenzione, la sua piccola elettrica continua a funzionare quotidianamente, testimoniando una scelta di sostenibilità coerente ben prima dell’epoca delle moderne EV.