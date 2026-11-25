Le compatte elettriche di Volkswagen, Skoda e Seat vendono più del previsto. In Germania la versione più economica della ID. Polo può richiedere fino a 21 mesi.

Volkswagen, insieme ai marchi Skoda e Seat, non riesce a consegnare le sue piccole auto elettriche con la rapidità che il mercato chiede. In alcuni casi i tempi di attesa si avvicinano ai due anni, e a pagare le conseguenze è soprattutto chi sceglie la versione più economica.

Ordini oltre le previsioni

Alla fine di settembre la Volkswagen ID. Polo aveva già raccolto circa 53.000 ordini, come ha dichiarato al Salone di Parigi, lo scorso ottobre, l’amministratore delegato del marchio Volkswagen Thomas Schäfer. Il dato, nelle settimane successive, è probabilmente salito.

Il totale delle quattro compatte elettriche del gruppo, cioè ID. Polo, Cupra Raval, ID. Cross e Skoda Epiq, ha toccato circa 150.000 ordini in Europa dal lancio fino alla fine di settembre. La Skoda Epiq supera gli 80.000 ordini, mentre la Cupra Raval ne ha raccolti oltre 52.000. Insieme, le due auto prodotte a Martorell superano quota 100.000.

Sul fronte dei tempi, in Germania la ID. Polo Trend, la versione d’accesso con prezzo di partenza di circa 24.995 euro, può richiedere fino a 21 mesi. A settembre la stima era di dieci mesi. Per la Sportline servono circa cinque mesi, per la GTI circa sette. Chi spende meno aspetta di più. Per la Skoda Epiq le versioni più richieste arrivano a 17 mesi.

Martorell e Pamplona, produzione ancora sotto pieno regime

A Martorell, in Spagna, la ID. Polo e la Cupra Raval condividono la stessa linea di assemblaggio. Lo stabilimento lavora su due turni e produce fino a 1.000 veicoli al giorno. Il passaggio a tre turni, che porterebbe la produzione a 1.200 veicoli giornalieri, è previsto nella prima metà del 2027.

Per sostenere l’espansione Seat ha assunto quasi 1.000 nuovi dipendenti. Markus Haupt, amministratore delegato di Seat-Cupra, ha spiegato che in una prima fase la linea dovrebbe salire a due turni e mezzo, con circa 930 auto al giorno. Per il terzo turno servono personale e una logistica dei fornitori affidabile, e questi non si adeguano dall’oggi al domani.

Anche a Pamplona, dove nascono le due compatte Volkswagen ID. Cross e Skoda Epiq, la linea è condivisa con i modelli a combustione T-Cross e Taigo, che sono più redditizi delle versioni a batteria. Il gruppo punta a 360.000 veicoli per il 2027.

Un portavoce di Volkswagen ha spiegato che la domanda è cresciuta “molto più dinamicamente di quanto previsto inizialmente” e che aumentare la produzione “non può essere adeguato a breve termine nella stessa misura di questa domanda che cresce dinamicamente.”

Celle per batterie, il collo di bottiglia

La carenza di celle è emersa a ottobre. Seat ha dovuto fermare per alcuni giorni la linea elettrica di Martorell. Secondo i sindacati la mancata produzione è di circa 1.900 vetture. Nelle settimane successive ci sono state altre interruzioni, legate anche alle difficoltà di trasporto delle celle dalla Cina.

Lo stabilimento ha un proprio reparto di assemblaggio batterie, capace di produrre fino a 1.200 pacchi al giorno, ma le singole celle arrivano da fornitori esterni come Gotion. La gigafactory di PowerCo a Sagunto non servirà nel breve periodo: la produzione pilota era prevista per l’autunno, mentre quella di serie stabile è attesa nella prima metà del 2027. La nuova fabbrica di celle di Gotion in Spagna dovrebbe essere pienamente operativa all’inizio del prossimo anno.

Chi valuta l’acquisto di una ID. Polo deve controllare la versione prima di tutto, perché i tempi cambiano parecchio tra Trend, Sportline e GTI. Le date di consegna aggiornate si ottengono dai concessionari. Per l’Italia non ci sono indicazioni sui tempi, ma le auto destinate al nostro mercato escono dalla stessa linea di Martorell.