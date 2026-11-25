Seat punta sull'elettrificazione leggera nel 2027, mentre Cupra corre più veloce sull'elettrico. Ecco cosa cambia nella gamma e quanto costa comprare oggi.

Chi valuta l’acquisto di una Seat nel 2027 trova un marchio che ha scelto una strada precisa. Cupra guida l’espansione elettrica e sportiva, mentre Seat resta il brand accessibile, orientato al rapporto tra qualità e prezzo. La novità tecnica più importante riguarda le prime motorizzazioni mild hybrid a 48V su Ibiza e Arona.

Nel 2027 niente Seat elettrica, il passaggio è rinviato dopo il 2030

Nel 2027 Seat non lancerà alcuna vettura 100% elettrica. I costi attuali delle piattaforme a batteria non permettono di proporre auto redditizie ai listini d’ingresso tipici del marchio. Il passaggio all’elettrico puro è rimandato a dopo il 2030, in attesa dell’evoluzione delle normative e di una riduzione del costo delle celle. Nel frattempo la gamma punta sull’elettrificazione leggera e sul perfezionamento dei motori a combustione.

Ibiza e Arona passano al mild hybrid a 48V

Dopo il restyling estetico e interno introdotto nel 2026, il 2027 porta la principale evoluzione meccanica per l’utilitaria Ibiza e per il B-SUV Arona, i due modelli più venduti del marchio. Il sistema MHEV a 48V recupera energia in decelerazione e assiste il motore a benzina nelle ripartenze, con consumi più bassi soprattutto nel traffico cittadino. Le varianti elettrificate eTSI si abbinano tipicamente al cambio automatico a doppia frizione DSG a 7 rapporti. Il vano bagagli resta invariato: 355 litri su Ibiza e 400 litri su Arona.

Ateca, invece, resta a listino come SUV compatto tradizionale con motori termici. La gamma si basa sui benzina TSI e sul turbodiesel 2.0 TDI, con un bagagliaio da 510 litri che arriva a 1.604 litri abbattendo i sedili posteriori.

Leon MY 2027: schermo da 12,9 pollici e ADAS aggiornati

La Leon MY 2027, già disponibile a listino in Italia sia come berlina a 5 porte sia come Sportstourer, ha un pacchetto tecnologico di serie più ricco. Lo schermo centrale touch misura 12,9 pollici e include comandi retroilluminati per clima e volume, oltre alla connettività wireless per Apple CarPlay e Android Auto. Ci sono poi porte USB-C da 45W per la ricarica rapida e sistemi di assistenza alla guida aggiornati, con supporto in corsia, monitoraggio degli angoli ciechi e frenata autonoma d’emergenza.

Motori e consumi reali: dai tre cilindri al 2.0 TDI

I motori compatti a tre cilindri sono il cuore dell’offerta per Ibiza e Arona. La versione 1.0 MPI da 80 CV, aspirata e con cambio manuale a 5 marce, è pensata per i neopatentati e per i tragitti in città. Le versioni 1.0 TSI da 95 e 115 CV sono turbo a benzina e dal 2027 si affiancano al mild hybrid a 48V. Le rilevazioni su strada indicano medie di 16–18 km/l su Ibiza e di 15–17 km/l su Arona, più bassa su quest’ultima per la maggiore sezione frontale.

Il quattro cilindri 1.5 TSI da 150 CV, presente sui modelli di taglia media e superiore, integra la tecnologia ACT, che disattiva due cilindri ai carichi parziali. Con il cambio DSG la media si attesta intorno ai 15–16,5 km/l nei percorsi extraurbani e scende a 12–13 km/l nel traffico cittadino intenso.

Il 2.0 TDI da 115 e 150 CV, proposto su Leon e Ateca, ha un doppio dosaggio di AdBlue ed è la scelta più efficiente per chi percorre molti chilometri. A velocità autostradali costanti supera i 20–22 km/l reali.

Leon e-HYBRID Plug-in: autonomia e ricarica

Le versioni ibride ricaricabili combinano il motore benzina TSI con un’unità elettrica integrata nel cambio DSG. L’autonomia in elettrico è di circa 50–60 km nelle serie precedenti e supera i 100 km con le evoluzioni più recenti. In corrente alternata (AC) fino a 11 kW, una ricarica completa richiede circa 2,5 ore.

Prezzi di listino e usato 2022–2025

I prezzi di listino indicati riflettono le configurazioni attuali sul mercato italiano, prima degli adeguamenti legati all’omologazione delle nuove motorizzazioni mild hybrid. Ibiza parte da circa 17.000 euro e Arona da circa 23.300 euro. Leon costa da circa 27.750 euro, 28.700 euro per la Sportstourer, e la versione MY 2027 parte da circa 28.000 euro. Ateca parte da circa 29.150 euro. Sull’usato immatricolato tra il 2022 e il 2025 le quotazioni scendono sensibilmente, con Ibiza tra circa 12.500 e 18.500 euro e Arona tra circa 15.000 e 21.500 euro.

Cosa verificare durante la prova su strada

Durante la prova conviene concentrarsi su tre aspetti. Nel traffico, a bassa andatura e con ripartenze continue tra 5 e 20 km/h, il cambio DSG deve innestare la prima e la seconda marcia senza strappi, esitazioni o vibrazioni. Le varianti sportive FR hanno un assetto più rigido e cerchi più grandi, mentre gli allestimenti intermedi come Style o Business assorbono meglio le buche. Infine, il mild hybrid a 48V assiste il motore termico ma non muove l’auto a lungo a zero emissioni, come fanno le full hybrid di alcune rivali asiatiche o francesi.

Cupra supera Seat nelle vendite europee

Il quadro commerciale è cambiato in fretta. Nei primi nove mesi del 2026, secondo i dati di Dataforce, Cupra ha venduto in Europa 223.914 vetture, contro 155.777 immatricolazioni di Seat, con un vantaggio di oltre 68.000 unità. Cupra è nata nel 2018 come brand indipendente da una costola di Seat. L’amministratore delegato di entrambi i marchi, Markus Haupt, ha dichiarato che la Seat potrebbe scomparire un giorno, precisando che non è stata presa alcuna decisione definitiva. Secondo Haupt la sopravvivenza del marchio dipende da domanda, normative sulle emissioni e margini, e resterà in attività finché avrà senso mantenerlo.