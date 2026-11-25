Il sistema di guida assistita di Tesla arriva in Italia con un'omologazione provvisoria, mentre il governo prepara il passaggio verso la guida autonoma di livello 4.

Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) ha concesso l’omologazione provvisoria a Tesla Assisted Driving, il sistema di guida assistita della casa di Elon Musk. L’Italia è diventata così il dodicesimo Paese europeo in cui la tecnologia è disponibile, prima ancora del riconoscimento a livello comunitario, che è ancora in fase di definizione.

Il provvedimento ha aperto anche un confronto politico. Il ministro Matteo Salvini ha riunito i tecnici del MIT per accelerare sui test di guida autonoma in Italia, a pochi giorni dal via libera al sistema Tesla.

Il via libera a Tesla Assisted Driving

Il 20 novembre Salvini ha annunciato la decisione, dicendosi “orgoglioso” della novità. Nel suo messaggio su X ha spiegato che il MIT, “dopo puntuale verifica tecnica di fattibilità”, ha autorizzato l’omologazione provvisoria, anticipando il processo di riconoscimento europeo. Per la Motorizzazione, il riconoscimento della omologazione olandese sul territorio nazionale è passaggio necessario, e l’omologazione provvisoria era stata rilasciata dai Paesi Bassi, dove la tecnologia era arrivata già ad aprile.

Tesla ha comunicato che il sistema sarà distribuito sulle vetture dei clienti con un aggiornamento software da remoto, al costo di 99 euro al mese. La società sostiene inoltre che, con la funzione attiva, la probabilità di collisione per chilometro può risultare fino a sette volte inferiore rispetto alla guida manuale. Nel mondo il sistema ha superato i 28 miliardi di chilometri, di cui più di 200 milioni in Europa dalla prima autorizzazione olandese.

Il sistema si colloca al livello 2 della scala di guida autonoma. Gestisce sterzo, accelerazione e frenata, e può affrontare incroci, cambi di corsia e tratti urbani, ma il conducente deve restare vigile e controllare ogni manovra. L’omologazione non consente quindi la circolazione di auto senza conducente.

Dal livello 2 al livello 4: il nodo normativo

Al centro della riunione al MIT c’è il passaggio dal livello 2 al livello 4. Al livello 3 il sistema gestisce anche l’ambiente circostante in certe condizioni. Al livello 4 il veicolo può muoversi senza intervento umano entro percorsi prestabiliti.

Salvini vuole inserire i criteri per questo salto nella revisione del Codice della strada già in corso. La valutazione passerebbe alle strutture tecniche del ministero, che dovrebbero definire anche le condizioni di utilizzo su strada. Il MIT studia inoltre come estendere le sperimentazioni fino alle prove necessarie per omologazione e produzione in serie. Oggi le imprese italiane sperimentano su strada, ma non hanno un percorso chiaro verso il mercato.

Il quadro di partenza è il decreto ministeriale n. 70 del 2018 sulle Smart Road, che regola le richieste di autorizzazione alla sperimentazione. A giugno erano già state autorizzate aziende italiane a testare i propri sistemi su strada. Nell’incontro Salvini ha ripercorso con i tecnici il lavoro dell’Osservatorio Smart Road e i dati raccolti finora sui test in corso.

Le critiche e le regole che mancano

Il deputato Andrea Casu ha definito “pericoloso” il riavvicinamento a Musk. Secondo Casu, le norme del nuovo Codice della strada ostacolerebbero lo sviluppo in Italia dei sistemi di livello 4 e penalizzerebbero le startup nazionali rispetto a chi ha già pronti sistemi di livello 2. Un rilievo simile compare nella segnalazione dell’associazione Motus-E, che avverte del rischio che la guida autonoma in Italia non riesca a partire, e nel resoconto della Commissione Trasporti del 5 novembre.

Giulia Pastorella, deputata e vicepresidente di Azione, ha commentato: “Bene il via libera alla guida assistita Tesla, che Azione chiedeva da aprile”. Pastorella ha poi chiesto procedure chiare e tempi certi per tutti i costruttori, sostenendo che le regole sulla sperimentazione della guida autonoma sono ferme al 2018 e hanno prodotto una sola smart road certificata.

Restano senza risposta le regole assicurative. La tecnologia per la guida autonoma esiste già, ma il quadro normativo completo no. Il nuovo Codice della strada è all’esame del Parlamento, che dovrà pronunciarsi anche sulle norme sulla guida autonoma.

Una strada alternativa: il caso Niulinx

Accanto al modello di Tesla c’è chi lavora su un approccio diverso. Niulinx, scale-up nata dal Politecnico di Milano con sede a Cernusco sul Naviglio, punta a un Livello 4 ristretto, in cui l’auto guida da sola solo quando è vuota, sotto i 30 km/h e in aree definite. Quando il software non sa come gestire una situazione, il veicolo accosta e chiede istruzioni a un supervisore remoto, che a regime può seguire da 10 a 20 mezzi. Ad aprile la società ha raccolto 38 milioni di euro e punta all’omologazione nel 2029.

Il ceo e co-founder Luca Foresti sostiene che il modello di robotaxi pienamente autonomo richiede da uno a dieci miliardi di investimenti prima di arrivare a un servizio maturo. Per le aziende italiane, il primo campo di applicazione previsto è il car sharing, con auto che raggiungono il cliente senza conducente e tornano da sole alla ricarica.