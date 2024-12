Il debutto dell'Omoda 7 in Europa è previsto per il 2025 con interni all'avanguardia.

Un debutto atteso in Europa

L’Omoda 7 rappresenta il nuovo SUV medio del Gruppo Chery, pronto a fare il suo ingresso nel mercato europeo nel 2025. Questo modello è stato progettato tenendo conto delle esigenze degli utenti, grazie a un sondaggio che ha coinvolto oltre 400.000 persone a livello globale. Le prime immagini degli interni rivelano un abitacolo innovativo, che si distacca nettamente dai precedenti modelli della casa automobilistica.

Interni all’avanguardia e tecnologia avanzata

Il design dell’abitacolo dell’Omoda 7 è caratterizzato da un nuovo sistema di infotainment con uno schermo scorrevole da 15,6 pollici. Questo sistema è dotato di un processore che utilizza un algoritmo di riconoscimento gestuale, permettendo agli utenti di interagire con il veicolo attraverso semplici movimenti delle dita. La disposizione delle funzioni è stata semplificata, con un’interfaccia organizzata in schede per un accesso immediato a musica, video e contenuti multimediali.

Comfort e ergonomia al primo posto

I sedili dell’Omoda 7 sono stati completamente riprogettati per offrire un comfort superiore. Sono dotati di funzioni di massaggio personalizzabili, ventilazione e riscaldamento, tutti regolati da sensori per garantire la migliore ergonomia possibile. Inoltre, il controllo vocale a quattro zone consente una gestione separata dei comandi vocali per conducente e passeggeri, migliorando ulteriormente l’interazione con il veicolo.

Innovazioni nella riduzione del rumore

Un’altra caratteristica distintiva dell’Omoda 7 è la tecnologia di riduzione del rumore del motore, nota come ENC. Questa tecnologia utilizza sensori ad alta precisione posizionati nel vano motore per catturare le onde sonore alla fonte, riducendo le vibrazioni del 30% e abbassando il rumore fino a 10 decibel. Questo approccio innovativo mira a creare un ambiente di guida più silenzioso e confortevole.

Prospettive di mercato e prezzi

Il lancio dell’Omoda 7 in Europa è previsto per il 2025, con un arrivo successivo in Italia. Tuttavia, i prezzi per il mercato italiano non sono ancora stati comunicati. Gli appassionati di auto e i potenziali acquirenti attendono con interesse ulteriori dettagli su questo SUV che promette di combinare tecnologia avanzata e comfort.