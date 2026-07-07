Palinsesto Sky 2026-2027: oltre 15.000 ore di diretta tra Champions, Wimbledon e Formula 1

La nuova stagione della Casa dello Sport propone oltre 15.000 ore di diretta e più di 3.000 eventi: dal calcio con 2.000 partite alle grandi voci come Federica Masolin, fino al tennis record e ai motori con Kimi Antonelli come testimonial

La stagione 2026-2027 della Casa dello Sport di Sky si presenta come un calendario denso e articolato: più di 15.000 ore di diretta e oltre 3.000 eventi tra calcio, tennis, motori e altri sport. Il racconto televisivo e streaming è progettato per coprire l’intero arco dell’anno sportivo, con numeri importanti sul fronte calcistico — oltre 2.000 partite e più di 4.000 ore trasmesse in diretta, di cui circa 580 ore dedicate a studi e approfondimenti.

Calendario calcistico: coppe europee, campionati e amichevoli estive

Le notti europee tornano a occupare un ruolo centrale nel palinsesto: la stagione internazionale si apre con la Supercoppa UEFA del 12 agosto a Salisburgo, che vedrà di fronte PSG e Aston Villa. Dall’8 settembre parte la Champions League (con 185 partite su 203 in esclusiva), che vedrà protagoniste quattro squadre italiane: InterNapoliRoma e Como. L’Europa League comincerà il 16 settembre con la presenza di Milan e Juventus mentre la Conference League prenderà il via il 15 ottobre, con l’Atalanta coinvolta già dallo spareggio a fine agosto.

Il calendario precampionato include amichevoli distribuite tra luglio e agosto: tra le date confermate ci sono 18 luglio (Basilea-Juventus), 25 luglio (Standard Liegi-Juventus e Celtic-Milan) e 26 luglio (Karlsruhe-Inter). Ad agosto sono in programma appuntamenti come Manchester City-Inter (1 agosto) e una serie di sfide che vedranno impegnate Juve, Milan e Chelsea in vari rendez-vous internazionali; l’Atalanta giocherà lo spareggio di Conference alla fine di agosto. La Serie A riparte il 22 agosto con tre match a giornata in co-esclusiva.

Tennis, motori e altri sport: numeri, appuntamenti e volti

Il tennis rimane uno dei pilastri: la prima settimana di Wimbledon è stata indicata come particolarmente seguita, e l’offerta prosegue con oltre 45 tornei fino a novembre, inclusi gli US Open (30 agosto-13 settembre), l’ATP Tour fino alle Nitto ATP Finals di Torino (15-22 novembre) e il WTA Tour fino alle WTA Finals di Indian Wells (8-15 novembre). Questo asset valorizza la nascita e il consolidamento di una piattaforma specifica per il tennis all’interno della Casa dello Sport.

Sul fronte dei motori, la copertura comprende più di 25 Gran Premi tra Formula 1 e MotoGP fino alla fine dell’anno. La Formula 1 toccherà circuiti come Belgio, Ungheria, Paesi Bassi, Monza (4-6 settembre) e nuove tappe come Madrid, con un racconto affidato a nomi noti del commento tecnico. In MotoGP sono previste soste in Europa e fuori, con testate importanti e il commento dedicato dei cronisti storici.

Volti, programmi e formato dei contenuti

La nuova stagione arricchisce la proposta editoriale con conduttori e format pensati per allungare il racconto delle partite: Federica Masolin guiderà gli studi pre e post delle serate di coppa (martedì, mercoledì e giovedì), mentre Mario Giunta sarà alla conduzione del nuovo Midnight Show “After Party – La notte dei campioni”, che analizzerà le giocate e gli episodi salienti delle serate europee. La programmazione degli studi verrà modulata orizzontalmente sui tre giorni di coppa, senza una separazione rigida tra Champions, Europa League e Conference League.

Nella squadra di commento e analisi figurano giornalisti e talent con esperienza pluriennale, pronti a intervenire sia dagli studi che a bordocampo per i match più importanti. Inoltre è stato annunciato l’ingresso di Kimi Antonelli come nuovo testimonial, segnale dell’investimento sui giovani talenti del motorsport nel racconto mediatico della stagione.

Altri appuntamenti estivi e sport minori nel palinsesto

L’estate sportiva prevista nella Casa dello Sport comprende anche eventi di nuoto, atletica e volley: quattro campionati europei tra fine luglio e settembre, con il nuoto a Parigi (31 luglio-16 agosto) e l’atletica a Birmingham (10-16 agosto), oltre a tornei di volley maschile e femminile nelle settimane successive. Il basket riapre la stagione con la Supercoppa il 19-20 settembre e la Serie A LBA dal 27 settembre. Tra gli sport di nicchia con copertura spiccano golf, rugby e vela, con appuntamenti come il The Open Championship e le regate preliminari di America’s Cup nel Golfo di Napoli.

Il palinsesto complessivo punta a offrire una copertura continua e trasversale, con soluzioni tecnologiche per il racconto live e una pianificazione che tiene insieme eventi tradizionali e nuove produzioni editoriali, per accompagnare il pubblico per tutta la stagione sportiva.