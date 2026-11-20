Analizzare in dettaglio le caratteristiche di un veicolo elettrico di nuova generazione significa valutarne l’efficienza del propulsore, la gestione dell’energia e la qualità delle soluzioni tecnologiche di bordo. Nel segmento dei B-SUV, la Peugeot e-2008 integra un motore elettrico da 115 kW (156 CV) abbinato a una batteria da 54 kWh, garantendo un bilanciamento ideale tra prestazioni dinamiche e consumi contenuti. L’evoluzione del modello punta su un’architettura digitale avanzata, contrassegnata dall’esclusivo Peugeot i-Cockpit 3D riservato all’allestimento GT, e su una suite completa di sistemi di assistenza alla guida per la massima sicurezza quotidiana.

Prestazioni, autonomia e tecnologia: i punti di forza della Peugeot e-2008

L’impostazione tecnica del B-SUV transalpino risponde sia alle esigenze di mobilità urbana sia alle percorrenze a medio e lungo raggio.

Efficienza del propulsore da 156 CV : il motore elettrico eroga una potenza massima di 115 kW e una coppia immediata di 260 Nm, assicurando scatti fluidi, riprese reattive e un consumo medio omologato particolarmente ridotto.

: il motore elettrico eroga una potenza massima di 115 kW e una coppia immediata di 260 Nm, assicurando scatti fluidi, riprese reattive e un consumo medio omologato particolarmente ridotto. Autonomia ed estensione di percorrenza : la batteria da 54 kWh offre un’autonomia fino a 406 km nel ciclo misto WLTP, valore che supera i 500 km nei tragitti prevalentemente cittadini grazie al recupero di energia in fase di decelerazione.

: la batteria da 54 kWh offre un’autonomia fino a 406 km nel ciclo misto WLTP, valore che supera i 500 km nei tragitti prevalentemente cittadini grazie al recupero di energia in fase di decelerazione. Modalità di guida personalizzabili : la presenza del selettore Drive Mode permette di impostare tre differenti mappature (Eco, Normal e Sport), tarando l’erogazione della potenza e la risposta dello sterzo in base alle condizioni di strada o al risparmio energetico desiderato.

: la presenza del selettore Drive Mode permette di impostare tre differenti mappature (Eco, Normal e Sport), tarando l’erogazione della potenza e la risposta dello sterzo in base alle condizioni di strada o al risparmio energetico desiderato. Postazione di guida Peugeot i-Cockpit: l’abitacolo si caratterizza per il volante compatto, il touch screen centrale capacitivo e il quadro strumenti digitale da 10 pollici, che nell’allestimento GT adotta la visualizzazione tridimensionale 3D per ridurre le distrazioni alla guida e migliorare l’ergonomia.

E-2008 e gamma SUV elettrica: le risposte alle domande più frequenti

Quali sono i SUV elettrici Peugeot?

I SUV elettrici Peugeot comprendono una gamma articolata pensata per diverse esigenze di spazio e percorrenza: la Peugeot e-2008 per il segmento B-SUV urbano e compatto, la nuova Peugeot e-3008 nel segmento dei fastback SUV di medie dimensioni e la Peugeot e-5008, punto di riferimento per chi cerca uno spazio interno fino a 7 posti.

Qual è l’autonomia della Peugeot e-2008?

L’autonomia della Peugeot e-2008 raggiunge fino a 406 km nel ciclo combinato WLTP con la batteria da 54 kWh. Nei contesti urbani, grazie al frequente recupero d’energia in frenata e alla modalità Eco, la percorrenza chilometrica stimata supera i 500 km con una sola ricarica completa.

Quali modalità di guida sono presenti nella Peugeot e-2008?

Le modalità di guida presenti nella Peugeot e-2008 sono tre: Eco, Normal e Sport. La modalità Eco privilegia il risparmio energetico limitando la potenza erogata; Normal bilancia prestazioni e consumi per l’uso quotidiano; Sport eroga la massima potenza di 156 CV e la massima coppia di 260 Nm per una risposta più reattiva.

Quanto tempo serve per ricaricare la Peugeot e-2008 alle colonnine rapide?

Per ricaricare la Peugeot e-2008 alle colonnine rapide in corrente continua (DC) fino a 100 kW servono circa 30 minuti per passare dal 20% all’80% di carica. Questa potenza d’immissione consente di ripristinare oltre 100 km di autonomia in meno di 12 minuti durante i tragitti autostradali.