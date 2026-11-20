Per tutto novembre Peugeot propone i LION DAYS, con condizioni vantaggiose su una parte della gamma e un weekend di Porte Aperte il 21 e 22 novembre.

Per tutto il mese di novembre Peugeot ha avviato i LION DAYS, una campagna promozionale che interessa diversi modelli della gamma. Il appuntamento centrale è il weekend di Porte Aperte di sabato 21 e domenica 22 novembre, quando le concessionarie Peugeot in Italia presentano le offerte in corso, tra vantaggi economici e formule finanziarie dedicate.

Peugeot 208 e 2008: compatta e SUV in promozione

La Peugeot 208 è il modello di punta dell’iniziativa. Il prezzo promozionale parte da 14.950 euro sulle vetture in pronta consegna, in caso di permuta o rottamazione e oltre agli oneri finanziari, con un vantaggio che può arrivare fino a 8.000 euro. La compatta della casa francese è disponibile con motore elettrico da 136 CV o 156 CV, con ibrido da 110 CV o 145 CV abbinato al cambio automatico e-DCS6, oppure con benzina Turbo da 100 CV e cambio manuale a sei marce. Chi cerca una vettura cittadina trova quindi più scelte di alimentazione nello stesso listino.

Accanto alla 208 si colloca la Peugeot 2008, SUV compatto che nella promozione viene proposto a partire da 19.950 euro. Su questo modello i vantaggi arrivano fino a 8.400 euro, sempre per le vetture in pronta consegna con permuta o rottamazione. Anche qui il cliente può scegliere tra la versione elettrica da 156 CV, le ibride da 110 CV e 145 CV e il nuovo benzina Turbo da 100 CV, quest’ultimo con cambio manuale a sei rapporti.

Peugeot 3008 e gli altri modelli della gamma

La Peugeot 3008, SUV fastback dotato di Panoramic i-Cockpit, rientra tra i modelli protagonisti dei LION DAYS. Per questa vettura i vantaggi raggiungono i 9.850 euro sulle vetture in pronta consegna, con permuta o rottamazione e oltre agli oneri finanziari. La gamma spazia dall’ibrido da 145 CV all’ibrido plug-in da 225 CV con cambio e-DCS7, fino alle versioni completamente elettriche: la E-3008 da 210 CV, la variante 230 CV Long Range, che dichiara un’autonomia fino a 701 km nel ciclo WLTP, e la versione da 325 CV a trazione integrale.

Le promozioni si estendono anche alla Peugeot 308, alla 408 e alla 5008, con condizioni dedicate alle rispettive motorizzazioni. Chi preferisce la mobilità elettrica trova offerte specifiche sulla E-208, sulla E-2008 e sugli altri modelli a zero emissioni del marchio.

Prezzi bloccati, finanziamenti e test drive

Per tutto il mese di novembre Peugeot blocca i prezzi su tutta la gamma. Il cliente può quindi confrontare le proposte senza temere variazioni nel corso della campagna. Per 2008 e 3008 è inoltre disponibile, in alternativa ai vantaggi economici, un finanziamento a interessi zero fino a 48 mesi, che permette di scegliere la formula più adatta al proprio budget.

Durante il Porte Aperte del 21 e 22 novembre, chi effettua un test drive presso la rete ufficiale Peugeot riceve due biglietti per una proiezione in una sala del circuito Rai Cinema. Le condizioni delle offerte restano valide fino alla fine di novembre, e le concessionarie possono fornire i dettagli di ogni formula.