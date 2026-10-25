Marc Marquez conquista lo sprint di Phillip Island, mentre Jorge Martin resta fuori per una frattura al radio.

Il Gran Premio d’Australia di MotoGP ha offerto uno spettacolo intenso sotto il cielo minaccioso di Phillip Island. La sprint di domenica, decisiva per la classifica finale, è stata teatro di una battaglia all’ultimo respiro tra i due principali contendenti al titolo: Marc Marquez e Jorge Martin.

Marquez batte la sprint e riconquista la vetta

Partito dalla pole, conquistata dopo una breve scivolata su asfalto leggermente umido, Marc Marquez ha mantenuto una traiettoria impeccabile fin dal via, sorpassando subito il gruppo in curva 1. Jorge Martin, partito quarto, ha rientrato rapidamente in carreggiata e al terzo giro ha uscito in testa, scatenando un duello che ha tenuto gli appassionati col fiato sospeso. Il duello ha raggiunto il culmine al settimo giro, quando Martin ha perso l’anteriore della sua Aprilia e si è ritrovato in ghiaia a più di 180 km/h. Marquez, approfittando dell’errore, ha ripreso la leadership e ha portato a casa la vittoria, chiudendo davanti al fratello Alex Marquez (secondo) e a Fabio Di Giannantonio (terzo), completando così un podio interamente Ducati.