Prima immagine dell’Aprilia 850: shakedown a Jerez verso la MotoGP 2027

Il 29 aprile 2026 Aprilia ha tolto i veli al primo test in pista del nuovo prototipo destinato alla MotoGP 2027. Sul circuito di Jerez-Ángel Nieto è sceso il collaudatore Lorenzo Savadori per una sessione privata che aveva lo scopo principale di verificare comportamento motore e correlazione con i dati da banco.

La moto mostrata è riconoscibile nella livrea in fibra scura che nasconde forme e dettagli: una scelta logica per un prototipo in fase iniziale di sviluppo. Questo shakedown non mirava ai tempi sul giro ma alla raccolta di informazioni su gestione termica, risposta dell’acceleratore e integrazione con telai e aero riprogettati per la nuova cilindrata 850cc.

Il debutto a Jerez e le prime valutazioni tecniche

Sul tracciato andaluso la novità più evidente è stata la presenza di un muso riveduto e di appendici frontali che sembrano interpretare le restrizioni aerodinamiche previste. L’azienda ha provato a bilanciare la necessità di massimo carico con i nuovi limiti: l’obiettivo è mantenere la stabilità in frenata e l’uscita di curva senza fare affidamento ai dispositivi vietati. In questa fase il team ha sperimentato anche la mappatura motore in funzione di pneumatici diversi, visto che dal 2027 è previsto il passaggio a Pirelli.

Prime impressioni in pista

Le riprese mostrano la moto che esce dal box e percorre il rettilineo principale senza ricerca di prestazione assoluta: si tratta più di verifica meccanica che di confronto cronometrico. Savadori ha confermato che il propulsore era già operativo da mesi al banco, ma questa è stata la prima occasione per metterlo alla prova in condizioni reali. L’approccio ha privilegiato la raccolta di dati su consumi, erogazione e correlazione tra sensori, elementi cruciali per ottimizzare l’integrazione col telaio della futura RS-GP.

Strategia di sviluppo: prudenza e fasi progressive

In casa Aprilia la linea guida è stata chiara: procedere a step. Il management ha scelto di non accelerare le decisioni definitive, preferendo più test privati per poter affinare la messa a punto. Questa tattica consente di mantenere segrete le soluzioni più avanzate ma soprattutto di limitare i rischi legati al cambio regolamentare. Il concetto di time to market, citato dalla squadra, descrive la capacità di trasformare velocemente un’idea in prova in pista, ma con la voglia di non bruciare le fasi di sviluppo cruciali.

Doppio binario: prototipo e attività in gara

Parallelamente al lavoro sul prototipo 850cc, Aprilia continuerà a evolvere la RS-GP 1000cc attuale, portando nuovi componenti anche nei weekend di gara. Questo «doppio binario» permette di non interrompere il rendimento competitivo nell’anno in corso e allo stesso tempo di accumulare dati reali per il progetto futuro. La casa di Noale intende così sfruttare la competenza tecnica sviluppata nel 2026 per tentare di arrivare al 2027 con soluzioni già validate in pista.

Il contesto più ampio: come si muovono gli altri costruttori

La rivoluzione del 2027 riguarda l’intera griglia: oltre alla cilindrata 850cc, sono in arrivo gomme diverse, limiti sull’ aerodinamica, l’eliminazione dei ride-height devices e l’uso di carburanti sostenibili. Alcuni concorrenti hanno già mostrato prototipi o effettuato test a porte chiuse, mentre altri restano più riservati. In questo scenario Aprilia cerca di trasformare l’incertezza regolamentare in opportunità tecnica, puntando sull’adattabilità e sulla raccolta sistematica di dati, più che su annunci clamorosi.