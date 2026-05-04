Immatricolazioni aprile 2026: boom delle auto elettrificate e leadership di Stellantis

Ad aprile 2026 il mercato automobilistico italiano ha segnato un altro passo avanti con 155.210 immatricolazioni, pari a un aumento del +11,6% rispetto allo stesso mese del 2026. I dati del quadrimestre portano il totale a 640.083 unità, con un incremento cumulato del +9,8%, segnale di una ripresa che, pur in un contesto ancora complesso, mostra tendenze consolidate verso la elettrificazione e la diversificazione delle alimentazioni.

Dietro ai numeri emergono spostamenti evidenti nelle preferenze: le ibridazioni — sia mild che full — rappresentano ormai la fetta più ampia del mercato, mentre le elettriche pure e le plug-in continuano a crescere a doppia cifra. Questo cambiamento interessa sia i privati sia i canali professionali e influenza la competizione tra gruppi e marchi, con conseguenze sulle quote di mercato e sulle strategie di gamma.

Andamento del mercato e numeri chiave

Il confronto tendenziale di aprile 2026 mostra un mercato vivace: oltre al +11,6% mensile, il primo quadrimestre conferma una crescita vicina al +10%. Tra le ragioni della dinamica ci sono fattori stagionali e incentivi che continuano a influire sulla domanda, oltre a una maggiore offerta di modelli elettrificati. Nel mese le auto completamente a batteria hanno raggiunto una quota dell’8,5% con circa 13.238 immatricolazioni, mentre le ibrido plug-in si sono attestare intorno al 9,1% con circa 14.184 targhe.

Alimentazioni: la svolta elettrificata

Il fenomeno più rilevante resta la diffusione delle ibridi: le vetture mild e full hybrid sono state le più vendute, con oltre 327.491 targhe e una quota prossima al 49,1% del totale. In parallelo, benzina e diesel perdono terreno: le auto a benzina scendono intorno al 20,4% e il diesel si colloca a circa il 6,9%. L’aumento delle vetture ricaricabili (BEV e PHEV) contribuisce inoltre a ridurre le emissioni medie di CO2 delle nuove immatricolazioni.

Segmenti e preferenze

I SUV continuano a essere il segmento dominante, rappresentando la porzione più ampia del mercato con circa il 59,1%, suddivisi tra SUV piccoli, SUV compatti e SUV medi e grandi. Questa preferenza riflette la domanda di abitabilità, posizionamento e offerta dei costruttori, con alcuni modelli che si impongono in modo netto nelle rispettive categorie.

I marchi e i modelli in evidenza

Nel confronto per gruppi, il Gruppo Stellantis rimane il leader di mercato con una quota intorno al 31,43% e una crescita mensile di circa il +13,65%. All’interno del gruppo, Fiat è il marchio con la crescita più marcata in aprile (+31% mensile). Tra i marchi emergenti e in rapida ascesa si segnalano Leapmotor (quota ~2,9%), paragonabile a Opel, oltre a performance importanti di Mercedes (+31,7%), BYD (+171,6%) e dei nuovi brand come Omoda e Jaecoo (+310,7%).

Chi guadagna terreno

La classifica dei singoli modelli mette in luce alcune costanti: la Fiat Panda rimane la più venduta con oltre 8.571 unità, seguita dalla Jeep Avenger e dalla Leapmotor T03, quest’ultima tra le prime tra le elettriche con 4.090 immatricolazioni. Altri modelli molto performanti includono la Dacia Sandero, la MG ZS e la Fiat Grande Panda, tutti presenti nella top ten mensile.

Classifica dei modelli e riflessioni finali

La top 10 di aprile 2026 vede in testa: Fiat Panda (8.571), Jeep Avenger (4.350), Leapmotor T03 (4.090), Dacia Sandero (4.064) e MG ZS (3.742). Questi numeri confermano come la transizione energetica non annulli la domanda per modelli consolidati, ma modifichi la composizione delle vendite a favore di soluzioni ibridificate e elettriche. Il mercato rimane sensibile a incentivi, disponibilità di prodotto e strategie di prezzo, elementi che continueranno a plasmare le classifiche nei mesi a venire.

In sintesi, aprile 2026 segna una tappa positiva per il settore: il volume di immatricolazioni è in aumento, le auto elettrificate consolidano la loro posizione e la competizione tra gruppi mostra nuovi protagonisti. Restano importanti le decisioni politiche e gli incentivi mirati per sostenere investimenti in ricerca e sviluppo e accompagnare la fase di trasformazione della filiera automobilistica.