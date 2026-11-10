Bruzzone attacca Rossi per Sepang, Lorenzo lo esclude tra i più grandi e il libro di Rossi svela il dolore per Simoncelli

Il valentino rossi è tornato al centro dell’attenzione nazionale dopo la puntata di Che tempo che fa, dove ha parlato nuovamente dell’incidente di Sepang 2015 e del titolo mondiale perduto. La vicenda ha scatenato una serie di reazioni, tra cui una lunga missiva della criminologa Roberta Bruzzone e le recenti dichiarazioni di Jorge Lorenzo. Contestualmente, il nuovo libro autobiografico di Rossi, La mia storia, offre un resoconto struggente della tragedia che colpì il suo amico Marco Simoncelli nel 2011.

Roberta Bruzzone denuncia la ferita di Sepang

In un post pubblicato sui social, la celebre criminologa ha definito la rimuginazione su Sepang una ferita ancora aperta. Bruzzone ha sottolineato che, a più di un decennio di distanza, Rossi continua a sentire il peso della penalizzazione a Valencia e del campionato rubato a Jorge Lorenzo. “Quel mondiale è finito, il processo no”, ha scritto, invitando il pilota a posare una pietra sopra l’episodio e a concedersi il meritato riposo dalla ripetuta rivisitazione del trauma.

Il messaggio diretto al Dottore

Bruzzone ha concluso il suo intervento con una domanda provocatoria: “Quanto spazio vuoi concedere ancora all’unico mondiale di cui parliamo proprio perché l’hai perso?”. La criminologa, esperta di psicologia forense, ha ribadito che l’ossessione per una sconfitta può trasformarsi in un nodo psicologico capace di avvelenare gli anni successivi, citando l’esempio di Rossi come caso emblematico. Il tono fermo e la professionalità con cui è stata formulata la critica hanno generato ampio dibattito tra i tifosi e gli addetti ai lavori.

Jorge Lorenzo esclude Rossi dalla lista dei più grandi

Durante un’intervista a TNT Sports 2, Jorge Lorenzo ha espresso la sua opinione sul dibattito riguardante il miglior pilota di tutti i tempi. Secondo Lorenzo, la classifica attuale è dominata da Marc Márquez e da Giacomo Agostini, con Márquez prossimo a eguagliare i 15 titoli di Agostini. Lorenzo ha dichiarato esplicitamente: “Rossi non è neanche nel gruppo”. L’affermazione è stata interpretata come un chiaro segnalo che, per il campione spagnolo, il 2015 rimane un punto di rottura che ha influenzato la percezione del suo stesso valore storico.

Il ricordo di Marco Simoncelli nell’autobiografia di Rossi

L’autobiografia La mia storia, in uscita il 10 novembre, dedica un capitolo alla tragica morte di Marco Simoncelli in Malesia. Rossi ricorda il giovane pilota come un “ragazzone” dallo spirito vivace, quasi cartoonesco, e descrive il momento dell’incidente con una crudezza emotiva rara nei libri di sportivi. “Gli è volato via il casco”, ha riferito il meccanico Uccio, una frase che ha scatenato una reazione di bestemmia, pianto e senso di colpa nel Dottore. Rossi ammette di aver rivissuto il trauma per anni, sottolineando come quell’esperienza abbia modellato il suo approccio alla vita e alla gara.

Il libro offre inoltre una riflessione più ampia sul tema della responsabilità in pista, evidenziando come la perdita di Simoncelli abbia inciso profondamente sulla cultura della sicurezza nel MotoGP. Il Dottore si mostra vulnerabile, ammettendo di aver trascorso lunghi momenti in silenzio, con sigarette accese, a meditare su quello che era potuto fare per evitare la tragedia. Il racconto è accompagnato da un forte senso di ammirazione verso il talento di Simoncelli, che rimane nella memoria collettiva dei fan.

Le recenti dichiarazioni di Roberta Bruzzone, le parole di Jorge Lorenzo e il testimoniale di Valentino Rossi in La mia storia mostrano come il 2015 continui a essere un punto di svolta nella carriera del più grande pilota italiano. La ferita di Sepang, la rivalità con Márquez e il ricordo di Simoncelli si intrecciano, creando un quadro complesso di rimpianti, critiche e ricerca di pace interiore.