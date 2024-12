Un accordo strategico per il futuro di Recaro

Recaro, storica azienda tedesca specializzata nella produzione di sedili sportivi, ha trovato una nuova vita grazie all’accordo di investimento con Proma Group, un’importante realtà italiana nel settore della componentistica automotive. Questo accordo, che segna un passo cruciale per entrambe le aziende, è stato siglato dopo un periodo di difficoltà per Recaro, culminato nella dichiarazione di fallimento a luglio 2024. Con l’acquisizione, Proma non solo salva un marchio iconico, ma si prepara a rilanciare la produzione di sedili di alta qualità, portando avanti l’eccellenza manifatturiera italiana.

La transizione verso la produzione italiana

Proma Group, con sede a Caserta e una rete di 25 stabilimenti nel mondo, ha annunciato un periodo di transizione che garantirà la continuità operativa di Recaro. A partire da gennaio 2025, l’azienda italiana integrerà una selezione di dipendenti di Recaro Automotive Germany, assicurando così un supporto costante ai clienti e una transizione fluida. La produzione di sedili di primo equipaggiamento sarà trasferita in Italia, permettendo di combinare la tradizione tedesca con l’innovazione italiana. Questo approccio non solo garantirà la qualità dei prodotti, ma anche un’ottimizzazione dei processi produttivi.

Un futuro promettente per i sedili Recaro

Con l’acquisizione, Proma Group intende rafforzare la propria offerta nel mercato dei sedili premium. Luca Pino, CEO di Proma, ha dichiarato che l’investimento in Recaro rappresenta un’opportunità per abbracciare le innovazioni più all’avanguardia nel settore automobilistico. La combinazione delle competenze tedesche e italiane promette di portare sul mercato sedili avvolgenti di alta qualità, che soddisferanno le esigenze di un pubblico sempre più esigente. Inoltre, le operazioni di Recaro in Nord America e Giappone continueranno a funzionare regolarmente, mantenendo gli elevati standard di prodotto e servizio che i clienti hanno imparato a conoscere e apprezzare.

Il valore dell’unione tra due eccellenze

Questo accordo non è solo un’opportunità per Recaro, ma rappresenta anche un passo importante per Proma Group, che si posiziona come un attore chiave nel mercato globale dei sedili sportivi. L’unione delle due aziende, entrambe simboli di eccellenza nei rispettivi settori, promette di portare innovazione e qualità nel mercato automotive. Con il supporto di Proma, Recaro è pronta a scrivere un nuovo capitolo della sua storia, mantenendo viva la tradizione di qualità e prestazioni che l’ha resa famosa in tutto il mondo.