Scopri gli sconti fino a 6.000 euro per i modelli 2022 e 2023 di Zero Motorcycles.

La nuova campagna Go Electric Incentive

Zero Motorcycles ha lanciato una nuova campagna promozionale per il 2025, denominata Go Electric Incentive, che offre sconti significativi su alcuni dei suoi modelli di moto elettriche. Questa iniziativa è un’opportunità imperdibile per chi desidera passare a una mobilità più sostenibile senza rinunciare a prestazioni elevate. Gli sconti variano da 3.000 a 6.000 euro, a seconda del modello e dell’anno di produzione, rendendo queste moto elettriche ancora più accessibili.

Dettagli sugli sconti per i modelli 20

I vantaggi maggiori sono riservati ai modelli del 2022 e precedenti, ma anche i modelli del 2023 beneficiano di sconti sostanziosi. Tra le moto più interessanti ci sono la maxi enduro DSR/X e la motard FXE, entrambe recentemente testate da esperti del settore. Queste moto non solo offrono prestazioni elevate, ma anche un design all’avanguardia e tecnologie innovative che migliorano l’esperienza di guida.

Validità delle offerte e informazioni aggiuntive

Le offerte sono valide fino alla fine di marzo, quindi è consigliabile affrettarsi per approfittare di questi sconti. Per ulteriori dettagli sui modelli disponibili e sulle specifiche tecniche, è possibile visitare il sito ufficiale di Zero Motorcycles. Qui troverete tutte le informazioni necessarie per scegliere la moto elettrica più adatta alle vostre esigenze e scoprire come questi veicoli possono contribuire a un futuro più sostenibile.