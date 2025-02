Un minivan che rispetta la tradizione

Il nuovo Volkswagen Caravelle rappresenta un perfetto equilibrio tra tradizione e innovazione. Progettato sulla piattaforma del nuovo Transporter e sviluppato in collaborazione con Ford, questo minivan è un omaggio al leggendario “Bulli”. Le linee tondeggianti del frontale richiamano il design iconico, mentre le tecnologie moderne lo rendono un veicolo all’avanguardia. Con un’attenzione particolare ai dettagli, il Caravelle è pensato per offrire un’esperienza di viaggio confortevole e sicura.

Spazio e versatilità per ogni esigenza

Disponibile in versioni a passo standard e lungo, il nuovo Caravelle può trasportare fino a nove persone, inclusi i bagagli. La lunghezza varia da 5.050 mm a 5.450 mm, a seconda della configurazione scelta. La disposizione interna è altamente modulare: il modello standard offre sette posti, mentre è possibile optare per un divanetto anteriore a tre posti, aumentando la capienza totale. I sedili della seconda fila sono indipendenti e removibili, facilitando l’accesso e la personalizzazione dello spazio interno.

Comfort e tecnologia all’avanguardia

Il comfort dei passeggeri è una priorità nel nuovo Caravelle. L’abitacolo è dotato di un climatizzatore posteriore regolabile e di vetrature con tendine per la privacy. Il Digital Cockpit completamente configurabile e lo schermo infotainment da quasi 14 pollici offrono un’interfaccia intuitiva per gestire le funzioni di guida e intrattenimento. Inoltre, il veicolo è equipaggiato con un pacchetto avanzato di sistemi di assistenza alla guida, garantendo sicurezza e tranquillità durante ogni viaggio.

Motorizzazioni e opzioni ecologiche

La gamma di motorizzazioni del nuovo Caravelle è la più ampia mai proposta nel suo segmento. Oltre alle tradizionali motorizzazioni diesel, è disponibile anche una versione elettrica con tre varianti di potenza. La batteria da 64 kWh può essere ricaricata rapidamente, rendendo il Caravelle una scelta ecologica per chi cerca un veicolo a zero emissioni. Inoltre, la nuova motorizzazione plug-in hybrid offre un’opzione versatile per chi desidera un mix di prestazioni e sostenibilità.

Prezzi e disponibilità

In Italia, il nuovo Volkswagen Caravelle è disponibile nella versione Life, con prezzi a partire da 53.000 euro per la motorizzazione diesel da 110 CV. Le varianti elettriche e ibride sono attese a breve, ampliando ulteriormente le opzioni per i clienti. Con una garanzia di 5 anni fino a 150.000 km, il Caravelle rappresenta un investimento sicuro per famiglie e professionisti.