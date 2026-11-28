Il SAG si misura con un metro e una seconda persona. Ecco la procedura base per forcella e mono: precarico, compressione, estensione, attrezzi giusti e gli errori da evitare.

Una moto che affonda troppo in frenata o che non copia le buche in uscita di curva non sempre ha bisogno di registri girati a caso. Prima di toccare qualunque vite serve una misura, e la misura si prende con un metro, un riferimento fisso sul telaio e un’altra persona che tenga la moto in equilibrio.

Non esiste un settaggio valido per ogni moto e ogni pilota: peso, modello, carico, stile di guida e condizioni della strada cambiano il risultato. Per i valori specifici fanno fede il manuale e le indicazioni del costruttore. Quanto segue è una procedura prudente per controlli e piccole regolazioni.

A cosa serve la sospensione e perché il settaggio di fabbrica non basta

La sospensione collega le masse non sospese (ruote, freni, mozzi) al telaio, che appoggia sugli elementi elastici. All’elemento elastico si affianca l’ammortizzatore, che smorza e rallenta l’oscillazione. Ogni sistema è un compromesso tra tenuta di strada e comfort.

Le impostazioni di fabbrica sono pensate per un ampio insieme di condizioni e utilizzatori. Sono un punto di partenza, non la garanzia che la moto sia già a posto per ogni carico o impiego.

Un eccessivo affondamento in frenata altera l’assetto anteriore. Un posteriore che non copia bene le irregolarità può compromettere la trazione. Ondeggiamenti o rimbalzi ripetuti richiedono attenzione e non si risolvono sempre agendo sui registri.

I tre parametri: precarico, compressione, estensione

Precarico: cambia quanto la molla è compressa a riposo e quindi l’altezza di lavoro sotto carico. Non modifica la rigidezza intrinseca della molla. Incide sul SAG e sulla corsa disponibile in compressione ed estensione.

Compressione: regola lo smorzamento mentre la sospensione si chiude, per esempio in frenata, sulle buche e nei trasferimenti di carico.

Estensione (o ritorno): regola la velocità con cui la sospensione si distende. Troppo poco freno favorisce i rimbalzi, troppo freno impedisce di recuperare corsa tra una sollecitazione e l’altra.

I tre parametri lavorano insieme ma non sono intercambiabili: aumentare il precarico non sostituisce una taratura idraulica corretta né una molla adatta.

Attrezzi necessari

Per la prima verifica bastano un metro, una fascetta morbida per osservare l’escursione, un supporto stabile per sollevare la moto e un aiutante. Per i registri servono gli attrezzi adatti al modello: chiavi per il precarico, cacciaviti o utensili specifici e, quando il manuale lo prevede, la chiave dinamometrica.

Non usare bussola o cricchetto sui tappi della forcella se la procedura non è descritta dal costruttore: possono essere sotto tensione e richiedere operazioni specifiche.

Misurare il SAG statico e rider, passo per passo

Il SAG è la corsa che la sospensione usa quando la moto è appoggiata al suolo. Serve a capire se il precarico le permette di lavorare nell’intervallo utile.

Ruota libera: con la moto sostenuta in sicurezza e la ruota sollevata, misura la distanza tra l’asse ruota e il punto di riferimento scelto. Annota il valore, per anteriore e posteriore, senza cambiare i punti di misura. SAG statico: riporta la moto a terra senza pilota, falla assestare con alcuni movimenti controllati e misura di nuovo. La differenza è il SAG statico. Rider SAG: il pilota sale in posizione di guida, con equipaggiamento e carico abituale, mentre un aiutante tiene la moto in equilibrio. Misura e confronta con la ruota libera.

Come riferimento orientativo, il rider SAG posteriore si cerca spesso intorno a 30-40 mm, con circa 5-10 mm di SAG statico. Non sono valori universali: corsa, tipo di moto e costruttore possono indicare numeri diversi, e quelli anteriori variano ancora di più.

Su strada si parte dai valori prescritti per il modello e dal carico abituale, verificando comfort, stabilità e SAG con pilota. Se per rientrare nei valori serve un precarico che dà un SAG statico anomalo, conviene valutare una molla con caratteristiche diverse.

Precarico su forcella e mono

Se la forcella ha i registri di precarico, di solito sono sui tappi superiori, ma posizione e modalità dipendono dal modello. Usa l’attrezzo appropriato e fai variazioni piccole e simmetriche su entrambi gli steli. Non forzare i registri e non smontare i tappi senza conoscere la procedura.

Una fascetta morbida sullo stelo mostra quanta corsa viene usata in una prova controllata. Non deve rovinare la superficie né intralciare le parti in movimento. Evita di cercare il fondo corsa: lascia un margine e interrompi la prova se compaiono rumori, instabilità o comportamenti anomali.

Dopo ogni modifica, rifai le misure e prova la moto su un percorso che conosci, annotando registro per registro cosa hai cambiato: è il modo più semplice per tornare indietro se il risultato non convince.