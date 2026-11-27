Dieci volte campione del mondo, Marc Marquez lascia le corse. Il cartello esposto prima delle prove libere di Valencia ha colto di sorpresa tutto il paddock.

Poco prima delle prove libere del venerdì a Valencia, Marc Marquez ha annunciato il ritiro dalle corse. Il pilota spagnolo lo ha comunicato in diretta tv, esponendo davanti alle telecamere un cartello con la scritta «Ultima gara». Un secondo cartello diceva «Grazie a tutti, spero che vi siate divertiti come mi sono divertito io».

L’annuncio è arrivato il 27 novembre 2026, alla vigilia dell’ultimo appuntamento della stagione. Marquez aveva appena conquistato il titolo a Portimão, il decimo della sua carriera. Il Gran Premio di Valencia sarà quindi la sua ultima corsa da pilota professionista, e l’ultima con Ducati.

Un annuncio tenuto segreto

Ducati ha confermato la notizia sui social con un comunicato. Nel testo il team scrive che il Gran Premio di Valencia 2026 sarà la sua ultima gara come pilota professionista e con Ducati, e che nessun membro di Ducati Corse avrebbe rilasciato dichiarazioni prima della conferenza stampa delle 12:15 al circuito Ricardo Tormo.

Anche la squadra era all’oscuro della decisione. Marquez ha spiegato di aver parlato solo con il fratello Alex, cui ha comunicato il ritiro quando ha deciso di chiudere la carriera. Ha detto di aver informato il padre mercoledì sera e la madre la mattina stessa. A Gigi Dall’Igna, capo del reparto corse Ducati, lo ha comunicato la sera prima.

Il fisico e la paura

Secondo quanto ha raccontato, la decisione è maturata in Giappone, a Motegi, in un momento di tranquillità. Il motivo principale riguarda il fisico, provato dai troppi infortuni. Quando ha firmato il rinnovo con Ducati, a marzo, era ottimista. Dopo Le Mans ha dovuto affrontare un’altra operazione, e da lì è nata la paura.

Marquez ha detto di aver ridotto i rischi in pista, cadendo meno. Ha ricordato anche il periodo tra il 2020 e il 2023, il più difficile della sua carriera, quando è stato vicino a fermarsi. Ha ringraziato la Honda, che gli ha permesso di passare a Ducati. Ha poi ammesso: «Ogni gara promettevo al mio corpo che sarebbe stata l’ultima.»

Il futuro nel paddock

Sul prossimo passo Marquez non si è sbilanciato. Ha detto di non sapere cosa farà, ma di voler restare nel mondo della MotoGP. Alcune indiscrezioni parlano di un team tutto suo, notizia che il pilota non ha confermato.

Ha anche spiegato come vive il ritiro: «Solo mio fratello, a cui l’ho detto quando ho deciso di mettere la parola fine alla mia carriera», ha raccontato ai giornalisti. Poi ha aggiunto che, dopo il giro d’onore a Portimão, si è chiesto cosa avrebbe fatto adesso.

Il pilota ha descritto il proprio percorso in MotoGP, iniziato nel 2013, come un viaggio molto divertente. Ha chiuso dicendo di voler essere ricordato come uno che ha dato tutto per vincere.