Toyota rilancia la Celica nel WRC 2027 con tre vetture affidate a Evans, Solberg e Pajari. La versione stradale arriverà nel 2028 con motore turbo da oltre 400 CV.

Il mondo dei rally sta per assistere a un ritorno atteso da decenni. Toyota ha confermato che l’ottava generazione della Celica, rinominata GR Celica, farà il suo esordio nella stagione 2027 del Campionato del Mondo Rally. Non si tratta solo di un esercizio di nostalgia, ma di una strategia precisa per rinvigorire la gamma sportiva e competitiva del marchio, inserendo una vettura che negli anni Novanta dominò la scena contro la Lancia Delta Integrale.

Un team d’attacco con due modelli diversi

Per la prossima stagione iridata, Toyota Gazoo Racing adotterà una formazione senza precedenti, schierando simultaneamente due modelli costruiti secondo il nuovo regolamento Rally1. Da un lato ci saranno tre esemplari della nuova GR Yaris, dall’altro tre unità della GR Celica. Questa configurazione crea una sorta di super squadra interna, dove i piloti si sfideranno apertamente senza gerarchie fisse.

Evans, Solberg e Pajari al volante della Celica

Le tre GR Celica saranno affidate ai nomi più caldi del panorama recente: il campione del mondo in carica Elfyn Evans, Oliver Solberg e Sami Pajari, gli ultimi due protagonisti nella lotta per il titolo 2026. Accanto a loro, sulla GR Yaris, tornerà Kalle Rovanperä dopo la parentesi nelle monoposto, insieme a Takamoto Katsuta e Ott Tänak. Sébastien Ogier continuerà a partecipare a gettone, mantenendo viva la tradizione di competitività estrema all’interno del box Toyota.

La Celica stradale: motori e design

Mentre le voci sul programma sportivo sono ufficiali, il lancio della Celica destinata alla strada è previsto per il 2028. Il progetto punta a replicare lo spirito delle versioni ST165 e ST185, quelle con cui Carlos Sainz vinse i suoi titoli mondiali nel 1990 e nel 1992, seguite poi dai successi di Juha Kankkunen e Didier Auriol. Esteticamente, la nuova coupé dovrebbe adottare fari sottili e un posteriore ispirato alla GR Supra, con un’impostazione complessiva simile alla Honda Prelude.

Il cuore pulsante: motore G20E e potenza

Sotto il cofano, la nuova Celica abbandonerà le configurazioni aspirate pure per abbracciare soluzioni turbo moderne. Si parla di nuovi quattro cilindri da 1,5 e 2,0 litri. Il propulsore 2.0 turbo, denominato G20E, deriverebbe dal tre cilindri delle attuali GR Yaris e GR Corolla. La potenza di serie potrebbe aggirarsi tra i 400 e i 450 cavalli, con margini di elaborazione capaci di spingere oltre i 600 CV grazie a turbocompressori maggiorati. Non è esclusa anche una variante ibrida da 500 cavalli, pensata per competere con la GR86 e affiancare la GR Supra nel listino globale.

Lo stato dell’arte sulle piattaforme mid-engine

La rinascita della Celica avviene in un contesto tecnico complesso. Toyota sta sviluppando parallelamente una piattaforma per auto sportive a motore centrale, presentata come concept GR Yaris M al Tokyo Auto Salon 2025 e testata nella Super Taikyu giapponese. Tomoya Takahashi, boss di Gazoo Racing, ha chiarito che questo specifico progetto non è ancora pronto per la produzione, affermando: “I don’t think we’re even halfway there yet.” Questo ritardo suggerisce che la Celica stradale manterrà probabilmente la tradizionale architettura a motore anteriore, differenziandosi nettamente dalle future supercar a trazione posteriore o integrale con motore centrale che potrebbero resuscitare il nome MR2.

Con il ritorno del Rally di Scozia nel calendario 2027 e nuovi accordi televisivi con la BBC nel Regno Unito, il terreno è fertile per accogliere la nuova coupé nipponica. Gli appassionati dovranno attendere ancora qualche mese per vedere la GR Celica in azione sulle prove speciali, mentre per possederla in garage bisognerà pazientare fino al 2028, quando i dettagli finali su prezzi e specifiche tecniche verranno svelati ufficialmente.