Trentaquattro moto, fotografie d'epoca e manifesti pubblicitari per capire perché Bologna era una delle capitali del ciclomotore.

Negli anni Sessanta l’utilitaria a quattro ruote entra nelle strade italiane e il settore delle due ruote deve ridefinire il proprio ruolo. Il distretto meccanico bolognese risponde con modelli leggeri, pensati per i giovani e per chi cerca prestazioni sportive. Il nuovo percorso espositivo Moto bolognesi degli anni ’60 è dedicato proprio a questa stagione e si inaugura sabato 28 novembre 2026 alle ore 14.00 al Museo del Patrimonio Industriale, nel Settore Musei Civici del Comune di Bologna.

La mostra resterà aperta fino al 6 giugno 2027. Il sottotitolo, «Una motorizzazione leggera per giovani e sportivi», riassume bene l’idea di fondo: moto semplici da guidare, economiche e pensate per chi non aveva ancora una patente.

Il Codice del 1959 e il boom dei cinquantini

La svolta arriva nel 1959, quando il nuovo codice della strada regola i ciclomotori fino a 50 cm³. Per guidarli non serve la targa né la patente, e l’età minima è 14 anni. In dieci anni la loro produzione triplica e arriva a coprire i due terzi dell’intero mercato nazionale delle due ruote.

Il successo dei cinquantini cambia il significato della moto. Da mezzo utilitario diventa un simbolo di libertà per una generazione. Le officine e le fabbriche bolognesi propongono linee scattanti, colori vivaci e consumi contenuti, cioè esattamente ciò che serviva a un ragazzo che voleva spostarsi da solo.

Tra Bologna e la provincia operano oltre venticinque costruttori. Tra i più grandi figurano Ducati, Moto Morini e DEMM, mentre Italjet, Malanca e Malaguti emergono come nuovi protagonisti. Accanto a loro ci sono realtà artigianali più piccole, con produzioni limitate nel tempo.

Dal Competizione 250 allo ZiZi Zanzarino

Tra i pezzi in esposizione c’è la Moto Morini Competizione 250 del 1960, che all’epoca era la monocilindrica da Gran Premio più veloce al mondo. La Italjet Vampiro 50 del 1966 è il primo modello da competizione realizzato dalla casa di Leopoldo Tartarini.

Il capitolo più legato al divertimento di guida riguarda i tuboni. La Oscar Mister College 50 del 1967 ne è il capostipite: il telaio portante monotubo fa anche da serbatoio. Questo tipo di telaio, che migliora rigidità e leggerezza, diventerà un cult negli anni Settanta e Ottanta. La Bicizeta Zanetti 50 del 1967 si smonta per il trasporto e ha il serbatoio integrato in un corpo unico con il fanale.

Non mancano gli esemplari più particolari. La Ducati Scrambler 250 del 1969 fu allestita su misura per Lucio Dalla, con motore preparato NCR, assetto ribassato e livrea del serbatoio in stile yankee. La Moto Morini Corsaro Regolarità 125 del 1969 è la versione fuoristrada della gamma Corsaro, prodotta dal 1959 al 1975. Chiude l’elenco la ZiZi Zanzarino 50 del 1970, con le sue «ruote basse», uscita da un’azienda attiva per soli sette mesi.

Nelle gare su strada guidavano i cosiddetti stesini, giovanissimi piloti che stavano distesi sulla moto in una posizione aerodinamica. Anche le moto sportive di quegli anni, dunque, erano pensate per essere guidate da ragazzi.

Orari, prezzi e prenotazioni

Il biglietto del museo costa € 5 intero e € 3 ridotto. I giovani tra 19 e 25 anni pagano € 2. Il possessore di Card Cultura entra gratis.

Domenica 29 novembre 2026 alle ore 16.00 si tiene il primo percorso guidato, intitolato Moto anni Sessanta. Costa € 5, oltre al biglietto d’ingresso. La prenotazione va fatta entro le ore 13.00 del venerdì precedente, telefonando allo 051 2196930 o scrivendo a museopat@.

Chi vuole approfondire può acquistare al bookshop del museo il volume Moto bolognesi degli anni ’60, al prezzo di copertina di € 15,00. Il libro affianca l’inquadramento storico-industriale alle schede di oltre venticinque marchi bolognesi. La mostra rientra nei cartelloni Autunno nei Musei e Festivamente del Comune di Bologna ed è l’ottavo capitolo del progetto Moto bolognesi, avviato dal museo nei primi anni Duemila, che ha censito circa cento aziende locali.

Per chi ama le moto d’epoca, la visita conviene soprattutto se si prenota il percorso guidato: il venerdì precedente è il termine ultimo, quindi conviene chiamare o scrivere con qualche giorno di anticipo.