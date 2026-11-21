Uno spoiler posteriore in stile Nascar per la Ford Mustang, in nero opaco, con montaggio a vite o con adesivo.

Il Nascar Blade è uno spoiler posteriore in nero opaco, offerto dal produttore MP Concepts per la Ford Mustang dal 2015 al 2023 in tutte le sue versioni. Il prezzo di catalogo è di 115,00 euro, con uno sconto di 5,75 euro che porta il totale a 109,25 euro. Il tempo di realizzazione indicato è di 24 ore.

Caratteristiche e montaggio dello spoiler

Lo spoiler ha un design aggressivo ispirato alla Nascar ed è realizzato in polipropilene resistente agli agenti esterni. La finitura nero opaco è pronta per il montaggio immediato, e la forma è studiata per garantire la massima visibilità posteriore. La confezione contiene lo spoiler, un rotolo di nastro biadesivo, due dadi e quattro rondelle piane.

Il montaggio può avvenire in due modi: avvitando lo spoiler oppure incollandolo con un adesivo per spoiler, ad esempio l’Elch Pro1, accorciando in questo caso le viti. Il materiale indica che si consiglia un adesivo bicomponente. Per componenti come cofani, paraurti e parafanghi il produttore sconsiglia il fai da te, mentre per accessori estetici come spoiler e minigonne laterali il montaggio è generalmente alla portata della maggior parte degli appassionati.

Spedizioni e tempi di consegna

Le spedizioni si dividono in pacchi standard, per ricambi e accessori, e pacchi fuori sagoma, usati esclusivamente per paraurti, cofani e parafanghi. Gli accessori come lo spoiler rientrano nella prima categoria e arrivano generalmente entro 2-4 giorni lavorativi. Il produttore si affida a corrieri come DPD e GLS per la maggior parte dei paesi dell’UE.

La spedizione copre tutti i paesi dell’Unione Europea e dell’EFTA. I costi vengono calcolati al checkout, dopo aver scelto il paese di consegna. Il prodotto è coperto dalla garanzia legale di conformità di 24 mesi prevista dalla normativa UE, e il cliente ha 14 giorni dalla consegna per decidere se tenere l’articolo o restituirlo.